نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف أشرف: حسام حسن ظلم جابر ودونجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال شريف أشرف لاعب الزمالك السابق أنه يتفق مع أغلب اختيارات حسام حسن ويراها منطقية لكن الثنائي عمر جابر ودونجا تعرضا للظلم.



وأكد أشرف في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا على قناة الزمالك أن جابر ودونجا قدما أداء جيد في الموسم الماضي وكانا يستحقان التواجد في معسكر المنتخب.



وشدد أشرف على أن هدف الزمالك في الفترة المقبلة يجب أن يكون العودة لدوري الأبطال لأن هذة هي قيمة النادي الحقيقية