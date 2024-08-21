نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. سيف زاهر: عرض خليجي بـ5 مليون دولار لضم إمام عاشور.. أمير هشام: كولر مُصر على ضم مهاجم إفريقي ومدافع أجنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم الأربعاء 21-8-2024:

عرض خليجي لضم إمام عاشور مقابل 5 مليون دولار

إمام عاشور

تلقى إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم في الفترة الحالية، عرضا ماليا كبيرا من أحد الدوريات العربية، للحصول على اللاعب خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري، بعد تألق اللاعب بشكل كبير في المواسم الأخيرة.

وأكد الإعلامي سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" الأهلي سوف يحقق من بيع اللاعبين ما يقرب من 600 مليون جنيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وتابع:" رحيل عبد المنعم بقيمة 5 مليون دولار، كما توجد عروض تبلغ قيمتها 150 مليون جنيه لأحد اللاعبين ولي لي دخل بموقف الأهلي سواء بالرفض أو القبول".

وأشار:" إمام عاشور تلقى عرضا من أحد الدوريات العريية بقيمة 5.5 مليون دولار، لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي".

أمير هشام: كولر مُصر على ضم مهاجم إفريقي ومدافع أجنبي

مارسيل كولر

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لديه إصرار على ضم مهاجم إفريقي أجنبي ومدافع أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر حتى الآن لم يقتنع بأي مهاجم فلسطيني، ولديه تصميم على ضم مهاجم أجنبي إفريقي، بالموسم الجديد، ولم يغير طلباته، وبالتالي هو ما يعطل صفقة انضمام التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط فرنكفاروسي المجري، بالصيف".

خبير لوائح رياضية: اتحاد الكرة عليه حل أزمة وكلاء اللاعبين

اتحاد الكرة المصري

أكد عامر العمايرة المختص باللوائح الرياضية، أن بعض اللاعبين تقوم بتوقيع عقود نموذجية رسمية تبع اتحاد الكرة لبعض الوكلاء، مشيرًا إلى أن أي لاعب محترف في الدوريات المصرية ملتزمين بتوقيع العقود الرسمية التي تخص الاتحاد.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هل وكيل عبدالرحمن جبنة معتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وكان هناك اختبار في الموسم الماضي بعض الوكلاء تقدموا وحصلوا على الرخصة، ولو كان وكيل مسجل من الصعب أن يقوم بعمل تلاعب في العقود".

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جمال حمزة: الروح سلاح الزمالك في مواجهة طلائع الجيش بكأس مصر

جمال حمزة

أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق، أن الروح ستكون سلاح لاعبي الشباب في مواجهة طلائع الجيش بكأس مصر مساء الأربعاء.

قال جمال حمزة في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، مواجهة طلائع الجيش في كأس مصر سيكون لها دوافع مختلفة للاعبين، حيث إنه ا تأتي في بطولة في المتناول عكس مواجهات الدوري الأخيرة.

وأضاف، كنت أتمنى أن يتم الدفع باللاعبين الشباب على فترات متباعدة في وجود اللاعبين الكبار، وذلك لكسب الثقة مثلما حدث معنا جميعًا بعد المشاركة مع الفريق الأول في بدايتنا.

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محمد عبد الله: كأس مصر بطولة محسوبة على الزمالك.. ومواجهة الطلائع مختلفة

فريق الزمالك

أكد محمد عبد الله نجم الزمالك السابق، أن بطولة كأس مصر لقب يبحث الفريق الأبيض عن تحقيقه ولا خلاف على أهميتها في مشوار الفريق بختام الموسم.

قال محمد عبد الله في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، بطولة كأس مصر محسوبة على الفريق ولا بديل عن التتويج بها.

وأضاف، كنت أتمنى قيادة جوزيه جوميز للفريق في بطولة كأس مصر، لا سيما وأن الهدف الأساسي هو التتويج به.