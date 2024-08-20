نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقرر الإبقاء على نجمي الفريق في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بقاء ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الجديد وعدم رحيلهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرتبط كل من محمود عبدالمنعم كهربا والجنوب إفريقي بيرسي تاو ثنائي الفريق، بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لعدم قناعة الجهاز الفني بهما.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة، أن الإدارة اتفقت مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على بقاء الثنائي، بالرغم من أنهما كانوا أقرب للرحيل بالموسم الجديد.

وتابع: "كولر وافق على بقاء كهربا وبيرسي تاو، ولكن حال وصول عروض مغرية للغاية سيتم الموافقة على رحيلهما قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية".