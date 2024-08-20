نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستقر على بقاء محمود كهربا وبيرسي تاو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على بقاء ثنائي الفريق الأول لكرة القدم محمود كهربا وبيرسي تاو خلال الموسم الجديد.

وكان قد طلب المدرب السويسري مارسيل كولر، من إدارة النادي الأهلي رحيل الثنائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب عدم الحاجة إلى خدماتهم.

الأهلي يقرر بقاء كهربا

وقررت إدارة النادي الأهلي غلق باب العروض، التي تم تقديمها لمحمود كهربا والجنوب إفريقي بيرسي تاو، بعد الإتفاق مع المدرب السويسري مارسيل كولر.

ويأتي قرار النادي الأهلي ببقاء محمود كهربا، بسبب عدم وجود بديل محلي أفضل منه خلال الفترة الحالية، وأكدت إدارة الأحمر للمدرب السويسري أنه لن يفتعل المشاكل مرة آخرى.

بينما يأتي قرار بقاء بيرسي تاو، بسبب رغبته في الحصول على كافة مستحقاته المالية كاملة، في حال فسخ التعاقد معه، خاصة وأنه تعاقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري.