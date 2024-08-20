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حكام مباريات الجولة الثالثة لدوري المحترفين .. أسماء

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رياض - احمد صلاح - أعلن اتحاد كرة القدم هوية حكام مباريات الدولة الثالثة من منافسات دوري المحترفين لكرة القدم التي تنطلق الأربعاء .

وجاء تعيين الحكام بتنسيب من دائرة الحكام في الاتحاد، والتي تسعى جاهدة لتطوير أداء الحكام وهم: والسلط: محمد عرفة للساحة، والحكام المساعدون أيمن عبيدات، حمزة سعادة، عبدالرحمن شتيوي رابعا.

مباراة الفيصلي وشباب الأردن: أحمد يعقوب للساحة، الحكام المساعدون محمد الخلف، أحمد الرويلي، قيس غوانمة رابعا.

مباراة الحسين والصريح: أحمد راضي للساحة، والحكام المساعدون أحمد سمارة، حمزة أبو عبيد، موسى اللحام رابعا.

مباراة الوحدات ومعان: محمود السوالمة للساحة، الحكام المساعدون عمرو عجاج، محمد محرم، بكر هباهبة رابعا.

مباراة الجزيرة والرمثا: محمد مفيد للساحة، والحكام المساعدون أحمد الرويلي، محمد الخلف، مروان السماعيل رابعا.

مباراة شباب العقبة ومغير السرحان: صدام عمارة للساحة، الحكام المساعدون أيمن عبيدات، حمزة سعادة، محمد الكوفحي رابعا .

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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