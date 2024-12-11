انت الأن تتابع خبر تحديث iOS 18.2 من آبل Apple يأتي بخمسة تغييرات مبتكرة لتطبيق الصور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة أبل عن إطلاق تحديث iOS 18.2 من آبل Apple للمطورين والمستخدمين المشاركين في البرنامج التجريبي العام بعد مرور أسبوعين على طرح النسخة التجريبية الرابعة ومن المتوقع أن تكون هذه النسخة هي الأخيرة قبل الإطلاق الرسمي للتحديث لجميع المستخدمين خلال الأسبوع القادم.

أعلنت شركة أبل عن إطلاق نسخة iOS 18.2 RC للمطورين والمختبرين التجريبيين، مما يشير إلى اقتراب موعد الإطلاق الرسمي لجميع المستخدمين، يأتي هذا التحديث برقم الإصدار 22C150 ويتضمن مجموعة من الميزات الجديدة والتحسينات التي تعزز تجربة المستخدم.

ويتوفر تحديث iOS 18.2 RC لجميع أجهزة iPhone القادرة على تشغيل نظام iOS 18. ومع ذلك فإن ميزات Apple Intelligence الجديدة محدودة على أجهزة iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، بالإضافة إلى كافة إصدارات iPhone 16.

ميزات جديدة في تطبيق Notes

أضافت أبل أدوات إبداعية إلى تطبيق Notes مع تحديث iOS 18.2 منها:

Image Wand: أداة لتحويل الرسومات الأولية إلى صور جميلة، معتمدة على سياق الملاحظة المكتوبة.

Image Playground: تتيح هذه الميزة إنشاء صور ممتعة خلال لحظات فقط عن طريق الكتابة، وتقدم نمطين رئيسيين هما الرسوم المتحركة والتوضيح.

كما تقدم أبل ميزة جديدة تسمى Genmoji التي تمكن المستخدم من إنشاء رموز تعبيرية مخصصة بناء على وصف نصي وتعد هذه الميزة خيار إبداعي جديد لعشاق الرموز التعبيرية مما يمنحهم حرية تصميم رموز تعكس شخصياتهم وأفكارهم.

وأحد أبرز الإضافات في iOS 18.2 هو إمكانية الوصول إلى ChatGPT مباشرة عبر Siri حيث يفتح هذا التكامل آفاق جديدة للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي مما يعزز تجربة المستخدم اليومية مع المساعد الصوتي.

كما أضاف التحديث زر جديد باسم إنشاء داخل أدوات الكتابة والذي يسمح بإنشاء نصوص متعلقة بالموضوعات التي يختارها المستخدم، كما تم إدخال خيار جديد تحت اسم وصف التغيير الذي يساعد في تحرير النصوص بطريقة أكثر دقة واحترافية.