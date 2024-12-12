العالم اليوم - "الجمعية العامة" تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 01:27 صباحاً - دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

وجاءت نتائج التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 دولة على النحو التالي: 158 صوتا بالتأييد مقابل 9 أصوات بالرفض، و13 امتناعا للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، و159 صوتا مؤيدا و9 بالرفض، و11 امتناعا لدعم وكالة الأونروا.

التصويت جاء بعد يومين من خطابات حثت بشدة على إنهاء الحرب المستمرة منذ 14 شهرا بين إسرائيل وحركة حماس.

وتُعتبر قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونيا، لكنها تعكس رأي المجتمع الدولي. كما أنه لا يوجد حق النقض (الفيتو) بها.

وكانت إسرائيل وحليفتها الوثيقة، الولايات المتحدة، ضمن أقلية صغيرة تحدثت وصوتت ضد القرارين.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره، قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.