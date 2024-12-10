التمارين الرياضية تحسن الذاكرة لمدة 24 ساعة

التمارين الرياضية تحسن الذاكرة لمدة 24 ساعةأظهرت دراسة بريطانية أن التمارين الرياضية لا تعزز الأداء المعرفي فورياً فقط، بل يمكن أن تستمر فوائدها قصيرة المدى على الذاكرة حتى اليوم التالي.

وأوضح باحثون من جامعة «كوليدج لندن» أن هذه الدراسة تعد من أوائل الأبحاث التي تقيم الأداء المعرفي للأشخاص بعد 24 ساعة من ممارسة الرياضة. ونُشرت النتائج، الاثنين، في دورية (International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity).

وتُعد الرياضة من العوامل الرئيسة التي تعزز صحة الدماغ، حيث تحسن الأداء المعرفي والذاكرة على المديين القصير والطويل. وعند ممارسة النشاط البدني، يزداد تدفق الدم إلى الدماغ مما يعزز الوظائف العصبية، كما يحفز إفراز المواد الكيميائية التي تسهم في تحسين الذاكرة والتركيز. كما يُسهم النشاط البدني في تحسين جودة النوم.

وشملت الدراسة 76 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 50 و83 عاماً، ارتدوا أجهزة تتبع النشاط البدني لمدة ثمانية أيام وأجروا اختبارات معرفية يومية.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين مارسوا نشاطاً بدنياً متوسطاً إلى شديد الكثافة، مثل المشي السريع أو صعود السلالم، أظهروا أداءً أفضل في اختبارات الذاكرة (الذاكرة العملية وذاكرة الأحداث) في اليوم التالي مقارنة بأيام النشاط المعتاد.

كما أظهرت النتائج أن تقليل الوقت الذي يمضيه الفرد في الجلوس، والنوم لمدة ست ساعات أو أكثر ليلاً يرتبط بتحسين أداء اختبارات الذاكرة في اليوم التالي.

وبيّنت الدراسة أيضاً أن النوم العميق، المعروف بـ«نوم الموجة البطيئة»، يعزز وظائف الذاكرة، وتعد «الموجة البطيئة»، وهي المرحلة الثالثة من النوم، مهمة لصحة الدماغ، حيث يُزيل الجسم خلالها مواد غير مرغوب فيها أو ضارة من الدماغ، ومنها بروتين «بيتا أميلويد»، الذي يُعد مؤشراً بارزاً على مرض ألزهايمر.

وقالت الدكتورة ميكايلا بلومبيرغ، الباحثة الرئيسة للدراسة من معهد علم الأوبئة والرعاية الصحية بجامعة «كوليدج لندن»: «تشير نتائجنا إلى أن فوائد التمارين الرياضية على الذاكرة قصيرة المدى قد تدوم أطول مما كنا نعتقد، وربما تستمر حتى اليوم التالي بدلاً من بضع ساعات فقط. كما يبدو أن النوم الجيد، وخصوصاً النوم العميق، يسهم في هذا التحسن».

وأضافت عبر موقع الجامعة أن «النشاط البدني المتوسط أو الشديد يشمل أي نشاط يرفع معدل ضربات القلب، مثل المشي السريع أو الرقص أو صعود السلالم، وليس بالضرورة أن يكون تمريناً رياضياً منظّماً».

وأشار الباحثون إلى أن الحفاظ على القدرات العقلية أمر حاسم لجودة الحياة والاستقلالية والرفاهية لدى كبار السن، وأن ممارسة التمارين قد تكون وسيلة يومية بسيطة لتحسين الوظائف العقلية قصيرة المدى.

ونوه الفريق، بأن النتائج، رغم تركيزها على التأثيرات قصيرة المدى، تسلط الضوء على دور النشاط البدني في تقليل مخاطر التدهور العقلي على المدى الطويل، مثل الخرف.*وكالات

