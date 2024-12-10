مخاطر ترك الهاتف في الشاحن طوال الليل

مخاطر ترك الهاتف في الشاحن طوال الليليعتقد البعض أن ترك الهواتف في الشاحن طوال الليل أمر غير ضار، إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ تمامًا، فعادة يؤدي ذلك إلى تدمير البطارية وإتلاف الشاحن، لهذا من الضروري أن نكون حذرين للحفاظ على البطارية، وفقًا لما نشره موقع «ساينس أليرت».

يعمل ترك الهواتف في الشاحن طوال الليل على تسريع عملية تلف البطارية على المدى البعيد، ما يتسبب في تدميرها في كثير من الأحيان.

ومن الأفضل تجنب ترك الهواتف على الشاحن لفترات طويلة من أجل الوصول إلى شحن 100%، فعندما يتم شحن البطارية بشكل متكرر إلى الحد الأقصى، يؤثر ذلك سلبًا على عمر البطارية.

وينصح الخبراء بشحن الهاتف حتى تصل البطارية إلى 80% فقط، مع تجنب انخفاض الشحن إلى أقل من 20%، إذ إن ذلك يضعف البطارية على المدى البعيد ويؤثر على سعة الشحن وأداء البطارية، كما أن ترك الهاتف في الشاحن لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية وتلفها.

وعلى الرغم من أن الهواتف الحديثة تحتوي على حماية مدمجة لإيقاف عملية الشحن تلقائيًا عند اكتمال الشحن، إلا أن التأثيرات السلبية على البطارية قد تكون موجودة على المدى الطويل.*وكالات

