علوم وتكنولوجيا

Realme تطلق هاتفا متطورا لعشاق التصوير

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:32 صباحاً - بدأت Realme بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على أفضل التقنيات وجهّز بكاميرات قادرة على توثيق صور وفيديوهات عالية الدقة.

الكاميرا لأساسية لهذا الهاتف جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، ويمكنها توثيق فيديوهات 8K، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 16 ميغابيكسل.

وحصل الجهاز على هيكل مصنوع من أجود المواد ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (162.5/76.9/8.6) ملم، وزنه 222 غ.

وشاشته جاءت LTPO AMOLED، مقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2780/1264) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 6500 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات.

يعمل الهاتف بنظام Android 15مع واجهات Realme UI 6.0، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

ودعمته Realme بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وجهّزته ببطارية بسعة 6500 ميلي أمبير يمكن شحنها بشاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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