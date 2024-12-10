Realme تطلق هاتفا متطورا لعشاق التصوير

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:32 صباحاً - بدأت Realme بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على أفضل التقنيات وجهّز بكاميرات قادرة على توثيق صور وفيديوهات عالية الدقة.

الكاميرا لأساسية لهذا الهاتف جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، ويمكنها توثيق فيديوهات 8K، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 16 ميغابيكسل.

وحصل الجهاز على هيكل مصنوع من أجود المواد ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (162.5/76.9/8.6) ملم، وزنه 222 غ.

وشاشته جاءت LTPO AMOLED، مقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2780/1264) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 6500 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات.

يعمل الهاتف بنظام Android 15مع واجهات Realme UI 6.0، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

ودعمته Realme بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وجهّزته ببطارية بسعة 6500 ميلي أمبير يمكن شحنها بشاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط.