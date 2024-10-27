اشتري هاتف Realme C61 بأفضل الإمكانيات وأرخص سعر

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إذا كنتَ ترغب في شراء هاتف اقتصادي أنيق وعصري يمكنك من متابعة ما يحدث من حولك فنحن ننصحك بهاتف Realme C61 الذي ترى الحياة معه بشكل مختلف؛ حيث يتميز بكثير من الإمكانيات وسعره في المتوسط 500 ريال فقط، فتابعنا عبر موقع اقرأ نيوز لتتعرف أكثر على هاتف Realme C61 ومميزاته.

هاتف ريلمي Realme C61

يقدم هاتف Realme C61 الكثير من الإمكانيات الرائعة مقابل سعر رخيص في الفئة الاقتصادية، وكما اعتدنا من هذه العلامة المميزة فهي تهتم بتلبية توقعات المستخدمين، وتبهرهم دائمًا؛ لذا أتى الهاتف Realme C61 بالمواصفات التالية:

الشاشة 6.74 إنش والكاميرا الأمامية تتوسطها بشكل النوتش نصف الدائري.

نظام التشغيل الخاص به أندرويد 14.

سعة البطارية 5000 مللي أمبير.

المعالج يونيسوك Unisoc Tiger T612 ثماني النواة.

الكاميرات الخلفية ثنائية بدقة 50 ميجا بكسل + 0.08، بينما الأمامية فهي بدقة 5 ميجا بكسل، مع فلاش خلفي.

الرامات الخاصة بالهاتف إما 4 جيجا مع تخزين داخلي 128 جيجا، أو 6 جيجا مع 128 جيجا ذاكرة صلبة في الهاتف.

مميزات هاتف Realme C61

يناسب هاتف Realme C61 محبي الهواتف المميزة والعصرية ذات المظهر الجذاب والاستخدام العملي، ومن أهم مميزاته ما يلي:

الهاتف مصنوع من البلاستيك مقاوم الصدمات، وله تصميم شبيه بتصميم الآيفون، كما أن الظهر يحتوي على نقوش رقيقة.

يقبل مستشعر البصمة، هو مدمج مع زر الطاقة الخاص بالهاتف.

يتم شحنه ونقل الوسائط ومشاركة البيانات عبر الهاتف من خلال منفذ USB من طراز Type C.

متوفر بلونين مختلفين ليتناسب مع الأذواق المختلفة.

يمكنك إضافة شريحتين في الهاتف، وتعملان معًا في نفس الوقت.

المساحة التخزينية المتنقلة (كارت الميموري) لها منفذ خاص بها.

الجهاز يأتي بإصدارين مختلفين للمساحات التخزينية.

سعر Realme C61

يتوفر الهاتف في الأسواق، كما أنه متاح على المتاجر الإلكترونية وفي الأسواق العالمية، وتأتي أسعاره في المتوسط كالتالي:

في مصر يبلغ سعر هاتف Realme C61 حوالي 6200 جنيه للنسخة 6 جيجا.

في السعودية يبلغ سعر نسخة الرامات 6 جيجا من موبايل Realme C61 فقط 419 ريال.

يبلغ سعر موبايل ريلمي C61 نسخة 6 جيجا في الإمارات 399 درهم.

في الختام نتمنى أن يعجبكم الهاتف Realme C61، فهو معد خصيصًا لمساعدتك على التواصل مع العالم والاستفادة منه في الأعمال اليومية المعتادة، لذا ننتظر آرائكم في الهاتف في التعليقات.