انت الأن تتابع خبر «هتندم ندم عمرك !!! » .. 6 أخطاء شائعة تؤدي إلي انفجار التكييف في ثواني .. اذا ظهرت امامك هذه العلامات اهرب فورًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبح جهاز التكييف واحد من أهم الاجهزة الكهربائية التي تمثل محط اهتمام هائلة بين الناس داخل بيوتهم طوال فصل الصيف، نظرًا إلى زيادة درجات الحرارة بنسبة مرتفعة، حيث أن ذلك الجهاز يساعد في تقليل درجة الحرارة المرتفعة، ويساعد في تبريدها، ولك للاستفادة بأجواء مناسبة، ولكنه قد يتطلب تواجد احترافية في المعاملة معه حتى لا يتم تعطيله.

علامات تنبه بتواجد ضرر في التكييف

السبب الأول : رائحة غريبة نفاذة

ويعتبر الاسبب الاول دو اهمية انتبه له ، وهو أثناء شم رائحة ليست مألوفة تماثل نفحة غاز منطلقة في الهواء المنبعث من التكييف، فيشترط عليك التوتر والقلق نوعًا ما، لأن تلك النفحة تدل على تسريب في الغاز أو إحداث عقبة داخل الأسلاك الكهربائية، ولذلك يجب توقف التكييف مباشرة، والتواصل مع فني متخصص.

السبب الثاني : تسرب الماء

عندنا تجد تسريب ماء خارج آلة التكييف، يشاد حتمًا بوجود عقبة ما بصرف الماء أو تواجد سد بالأنابيب، يشترط عليك مشاهدة تسريب المياه والتأكد من تواجد علاج مناسب للتكييف والتواصل مع فني متخصص.

السبب الثالث : سماع صوت ضوضاء

حينما تشعر بصوت ليس مألوفًا منبعث من آلة التكييف وعلى سبيل المثال صوت الصفير أو الطقطقة، فإن تلك الأصوات دلالة على تواجد عواقب داخل المروحة أو المواد الداخلية للتكييف.

السبب الرابع : زيادة في درجات الحرارة

اذا كنت محدد خدمة البرودة داخل المكيف وشعرت أن الهواء المنبعث من آلة التكييف ليس باردًا، فإن الأمر يؤكد من وجود عواقب داخل نظام التبريد أو تسريب في الفريون ويجب أن تتواصل مع الفني.

السبب الخامس

حدوث خلل او عطل ما في الاسلاك وهذا ربما يؤدي الى حدوث الحرائق الكهربائية او استخدام اسلاك ومقابس رديئة وسيئة وقديمة ومعظمها يكون اقل من مستوى عمل مكيف الهواء مما يؤدي الى حدوث مشاكل في التيار الكهربي ينتج عنه انفجار المكيف.

السبب السادس :