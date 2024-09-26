انت الأن تتابع خبر بأقوى الإمكانيات.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Oppo Find N3 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت أوبو رسميًا عن هاتفها القابل للطي الجديد، Oppo Find N3، الذي يقدم تصميم مبتكر ومواصفات متطورة، يأتي الهاتف بشاشة داخلية من نوع Foldable LTPO3 OLED بحجم 7.82 بوصة ودقة QHD+، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى شاشة خارجية بنفس المعدل، يضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48+64+48 ميجا بكسل، وكاميرتين سيلفي على الشاشتين الداخلية والخارجية، من حيث الأداء، يأتي مزود بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 وبطارية تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، في هذا المقال سوف نستعرض المواصفات الكاملة لـ Oppo Find N3، بالإضافة إلى أهم مميزاته وعيوبه.

مواصفات هاتفOppo Find N3

المواصفات التفاصيل المعالج ثماني النواة Snapdragon 8 Gen 2 بتقنية 4 نانو التخزين / الرام 512/1000 جيجا مع 16 جيجا رام الكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48+64+48 م.ب. / أمامية 20+32 م.ب. الشاشة الداخلية: 7.82 بوصة / الخارجية: 6.31 بوصة نظام التشغيل أندرويد 13 البطارية سعة 4805 مللي أمبير

مميزات هاتف Oppo Find N3

الشاشة الداخلية تتميز بعدم ظهور مكان المفصلة، مع معدل تحديث عالي يتراوح من 1 إلى 120 هيرتز، وسطوع مميز يبلغ 2800 شمعة ودقة ممتازة.

بطارية كبيرة السعة تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، والشاحن السريع مرفق في العلبة.

يأتي الهاتف مع جراب فخم يحافظ على الجهاز ويمنحه أناقة إضافية.

أداء قوي بفضل معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 2.

تصميم مميز وخامات ممتازة من أوبو، مع سمك نحيف يبلغ 5.8 ملم عند فتح الهاتف.

الشاشة الخارجية تأتي بأبعاد ممتازة 20:9، مما يجعل استخدامها سهلاً دون الحاجة لفتح الشاشة الداخلية بشكل متكرر، مع سطوع عالي يبلغ 2800 شمعة ومعدل تحديث متغير من 10 إلى 120 هيرتز.

السماعات الخارجية توفر تجربة صوتية مميزة وصوت عالي مع دعم Dolby Atmos.

ضمان فتح وقفل الهاتف الفولد لأكثر من مليون مرة، مما يدل على جودة المفصلة.

يحتوي على أحد أفضل الكاميرات المتوفرة في الهواتف القابلة للطي، مع قدرات زوم متطورة.

عيوب هاتف Oppo Find N3

لا يدعم تصوير الفيديو بجودة 8K.

لا يأتي مقاوم للماء والغبار بشهادة IPX8.

لا يدعم الشحن اللاسلكي.

لا يتضمن منفذ الـ 3.5 ملم لسماعات الأذن، وهو أمر طبيعي في الهواتف الرائدة.

لا يدعم زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري، ولكن مساحة التخزين الداخلية كبيرة.

سعر هاتف Oppo Find N3