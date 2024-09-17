"5 عادات تخلي التكييف يبرد أقل وتخربه مع الوقت.. احذرها!"

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رياض - احمد صلاح - في ظل الارتفاع الحاد في درجات الحرارة الذي نعيشه اليوم أصبح التكييف جزء أساسي من حياتنا اليومية حيث يوفر لنا الراحة والبرودة التي نحتاجها لتخفيف وطأة الصيف الحار ولكن على الرغم من أهمية هذه الأجهزة في تحسين جودة حياتنا فإن هناك بعض العادات الشائعة التي يمكن أن تضر بكفاءة التكييف وتؤدي إلى تآكل سريع للجهاز.

إليك أبرز 5 عادات قد تضعف من أداء جهاز التكييف وتؤدي إلى تدميره: