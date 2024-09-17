انت الأن تتابع خبر "5 عادات تخلي التكييف يبرد أقل وتخربه مع الوقت.. احذرها!" والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في ظل الارتفاع الحاد في درجات الحرارة الذي نعيشه اليوم أصبح التكييف جزء أساسي من حياتنا اليومية حيث يوفر لنا الراحة والبرودة التي نحتاجها لتخفيف وطأة الصيف الحار ولكن على الرغم من أهمية هذه الأجهزة في تحسين جودة حياتنا فإن هناك بعض العادات الشائعة التي يمكن أن تضر بكفاءة التكييف وتؤدي إلى تآكل سريع للجهاز.
إليك أبرز 5 عادات قد تضعف من أداء جهاز التكييف وتؤدي إلى تدميره:
- الضوء الساطع من الشمس يمكن أن يؤثر سلبا على كفاءة التكييف إغلاق الستائر أو الشيش يمنع حرارة الشمس من التأثير على المنزل مما يخفف من الحمل على جهاز التكييف.
- يجب تنظيف أو استبدال فلتر الهواء في التكييف بشكل دوري، على الأقل كل 3 أشهر أو كل شهر إذا كان يعمل بشكل مستمر الفلتر المتسخ يمكن أن يؤدي إلى تدفق ضعيف للهواء ويزيد من استهلاك الطاقة ويقصر من عمر الجهاز.
- ضبط درجة الحرارة على مستويات منخفضة للغاية يمكن أن يجهد الجهاز ويزيد من استهلاك الطاقة يفضل ضبط الثرموستات على درجة حرارة معتدلة مثل 25 درجة مئوية حيث إن الجسم يمكنه التكيف مع درجات الحرارة المرتفعة بشكل أسرع مما يتصور البعض.
- فتح فتحات التكييف في غرف لا تستخدمها بانتظام يؤدي إلى تبريد الأثاث في تلك الغرف مما يستهلك طاقة غير ضرورية تأكد من إغلاق فتحات التكييف في الغرف غير المأهولة وأغلق أبواب الخزانات لتقليل استهلاك الهواء البارد.
- ترك مفتاح التكييف الرئيسي مفتوح عند عدم استخدام الجهاز يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في الأداء وقد يتسبب في تلف الجهاز أو حتى حرائق تأكد من غلق المفتاح الرئيسي عند عدم تشغيل التكييف للحفاظ على الجهاز وسلامتك.