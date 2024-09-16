«احمي حسابك بنفسك»... طريقة حماية حسابك الشخصي على فيسبوك من أي تجسس أو اختراق

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رياض - احمد صلاح - من حين لآخر البعض قد يلاحظ بعض الأشياء الغريبة موجودة في حسابه علي برنامج فيسبوك مثال علي ذلك إستلام رسائل من أشخاص لم يعرفها من قبل أو مشاركة منشور لم يقم هو بنشره أو حتي إستلام رسائل نصها أن هناك شخص ما قام بفتح الحساب من مكان وجهاز آخر وهذا إن دل علي شيء فإنه يدل علي اختراق الحساب علي فيسبوك قد يتساءل البعض عن هل هناك طريقة لحل هذه المشكلة او حتي تأكيد الشك في هذا الموضوع ؟نشر الموقع البريطاني ( ذا صن ) طريقة للتأكد من اختراق حساب الفيسبوك.. وفي هذا المقال سوف نتعرف علي هذه الطريقة معا.

إختراق فيسبوك :

هناك ميزة في فيسبوك تساعدنا علي التأكد من هذا الشك حيث تقوم بكشف إذا كان تم إختراق الحساب أم لا ..هي لا تكشف من قام بهذا الإختراق ولكن توضح ان هناك اختراق علي الحساب فقط وللوصول إليها تابع الخطوات :

نقوم بفتح الاعدادات والخصوصية في فيسبوك ثم اختيار الإعدادات فقط

تُظهر الإعدادات الكثير من الاختيارات الأخري نضغط علي كلمة المرور والأمان.

ثم نضغط علي الأماكن التي تم تسجيل الدخول منها او ( Facebook activity) وتوضح هذه الميزة لنا الأجهزة التي قامت بتسجيل الدخول حيث تظهر اسم الجهاز والمكان أيضاً

وعند اكتشاف اي أجهزة غريبة نقوم باتخاذ اجراء لحماية الحساب الشخصي علي فيسبوك .

حماية فيسبوك من الاختراق