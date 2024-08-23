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موتورولا تعود للمنافسة بهاتف جديد بسوق الموبايلات مواصفات وسعر لم يسبق لهم مثيل

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رياض - احمد صلاح - إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات حديثة، فيمكنك التفكير في شراء هاتف Moto G45 الذي يأتي بألوان مشرقة.

من ناحية أخرى يعمل هاتف Moto G45

  • بمعالج Snapdragon 6s Gen 3 ويحتوي على شاشة LCD مقاس 6.5 بوصة بجودة عرض HD ومعدل تحديث 120 جيجا هرتز.
  • يوجد في منتصف شاشة هاتف Moto G45 كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل. كما يدعم الجهاز طبقة حماية من نوع Gorilla Glass 3.

مميزات هاتف Moto G45 

  • يدعم هاتف Moto G45 تقنية NFC وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير. ويتميز أيضًا بتقنية الشحن بقوة 20 وات ويعمل بنظام التشغيل Android 14 وFM radio، ومدخل 3.5 ملم لسماعات الرأس.
  • ويدعم هاتف  Moto G45  لتقنية NFC وبطارية بقدرة 5000 mAh، كما يأتي بتقنية شحن بقدرة 20W، وينطلق  بنظام تشغيل Android 14، وFM radio، ومدخل 3.5مم للسماعات.

مواصفات هاتفMoto G45  

  • يأتي هاتف Moto G45 مزودًا بشريحة معالج Snapdragon 6s Gen 3، بسرعة 2.3 جيجا هرتز و4 أو 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي.
  • أما عن السعة التخزينية لهاتف Moto G45 فهي تأتي بسعة تخزين 128 جيجا بايت مع فتحة لبطاقة الذاكرة microSD، ويتوفر هاتف Moto G45 بذاكرة تخزين عشوائية 4 جيجا بايت رام.
  • الكاميرا الخلفية لهاتف Moto G45 تأتي بمستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، بالإضافة إلى مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.
  • يأتي هاتف Moto G45 بألوان مشرقه تشمل الأخضر والأزرق واللون المعروف باسم “Viva Magenta”.

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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