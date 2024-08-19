أخبار التقنية.. آيسر تكشف النقاب عن سلسلة الحواسيب المكتبية الشاملة Aspire C ؛ أول حواسيب الكل في واحد مدعومة بالذكاء الاصطناعي من آيسر تعمل بمعالجات Intel Core Ultra

انت الأن تتابع خبر آيسر تكشف النقاب عن سلسلة الحواسيب المكتبية الشاملة Aspire C ؛ أول حواسيب الكل في واحد مدعومة بالذكاء الاصطناعي من آيسر تعمل بمعالجات Intel Core Ultra والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة آيسر اليوم عن طرازين جديدين في سلسلة الحواسيب المكتبية الشاملة Aspire الكل في واحد، لتقدم تجارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي للحوسبة والترفيه اليومي، مع خيارات عرض غامرة بحجم 23.8 و27 بوصة، وميزات التعاون الذكي، وتصاميم أنيقة ومتعددة الاستخدامات، وتجذب أجهزة آيسر Aspire C مجموعة متنوعة من المستخدمين، بما في ذلك الطلاب والعاملين عن بُعد والعائلات.

أداء استثنائي مع الذكاء الاصطناعي وأكثر

تعمل أجهزة آيسر Aspire C24 (C24-195ES) وآيسر Aspire C27 (C27-195ES) الجديدة بمعالجات Intel® Core™ Ultra 7 حتى 155U مع Intel AI Boost ورسومات Intel مدمجة، مع دعم لذاكرة تصل إلى 32 جيجابايت من نوع DDR5[1] مزدوجة القناة وسعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت من نوع M.2 PCIe SSD[1] لتحقيق أداء وتجارب استثنائية بشكل عام.

لتحسين تجربة الاستخدام، توفر الميزات الإنتاجية مثل Copilot، وهو الرفيق اليومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وإطلاق الإبداع، بينما يتيح برنامج Intel Unison™ [3] دمج الأجهزة والأنظمة التشغيلية المتعددة في تجربة متكاملة تركز على شاشة واحدة. تدعم كاميرات الويب بدقة 1440p QHD و5 ميجابكسل (مع غطاء الخصوصية)، مؤثرات Windows Studio وتقنية آيسر PurifiedVoice™ مع تقنية تقليل الضوضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي لقمع الضوضاء غير المرغوب فيها أثناء الاجتماعات والمناقشات عبر الإنترنت. سيسعد المستخدمون أيضًا بالاتصال السريع والمستقر عند البث وتصفح الإنترنت بفضل اتصال Wi-Fi 7[4]، بالإضافة إلى تقنية Bluetooth® LE الصوتية التي تسمح بنقل الصوت اللاسلكي المحسن عبر أجهزة صوتية متعددة.

شاشات بارزة وتصاميم متعددة الاستخدامات

تأتي أجهزة آيسر Aspire C من حواسيب الكل في واحد بشاشات FHD IPS بحجم 23.8 و27 بوصة مع حواف ضيقة ونسب الشاشة إلى الهيكل مثيرة للإعجاب تصل إلى 95.7% للطراز بحجم 27 بوصة، وتتميز بتقنية آيسر Bluelight Shield™ التي تسمح للمستخدمين بتقليل مستوى الضوء الأزرق على الشاشة لعرض أكثر راحة.

تم تصميم سلسلة Aspire C النحيفة والمبسطة لتعدد الاستخدامات، وتوفر مرونة وقدرة على المناورة استثنائية مع شاشة قابلة للإمالة (-5 إلى 25 درجة) ودوران (حتى 30 درجة لليسار/اليمين) على حامل مريح قابل لضبط الارتفاع حتى 120 ملم، بالإضافة إلى خيار تركيب VESA لمزيد من خيارات التثبيت. وهي مزودة بمجموعة لوحة مفاتيح وفأرة لاسلكية أنيقة Elite 19 من آيسر والتي يمكن أن تناسب أي مساحة أو محطة عمل، بالإضافة إلى عدد كبير من المنافذ لتوصيل الأجهزة المتعددة ونقل البيانات بسرعة: أربعة منافذ USB من نوع A، ومنفذ Type-C، وHDMI.

الأسعار والتوافر

سيتوفر جهاز آيسر Aspire C27 (C27-195ES) في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في يوليو بسعر يبدأ من 999 دولارًا أمريكيًا.

سيتوفر جهاز آيسر Aspire C24 (C24-195ES) في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في يوليو، بسعر يبدأ من 899 دولارًا أمريكيًا.

ستختلف المواصفات والأسعار والتوافر حسب المنطقة. لمعرفة المزيد حول التوافر والمواصفات والأسعار في الأسواق المحددة، يرجى الاتصال بأقرب مكتب آيسر عبر لزيارة مركز آيسر الإعلامي للاطلاع على صور المنتجات والمواصفات، أو زيارة غرفة الأخبار الخاصة بـ آيسر لمشاهدة جميع البيانات.

المواصفات

الاسم Acer Aspire C27 الموديل C27-195ES نظام التشغيل Windows 11 Pro, Windows 11 Home المعالجات Intel® Core™ Ultra 7 processor 155U (Intel® AI Boost capable)

Intel® Core™ Ultra 5 processor 125U (Intel® AI Boost capable) الرسومات Intel® Graphics الذاكرة حتى 32 جيجابايت DDR5 5600 ميجاهرتز ثنائية القناة الشاشة شاشة 27 بوصة FHD IPS (1920 x 1080) ، نسبة العرض إلى الارتفاع 16 :9، سطوع 250 شمعة التخزين حتى 512 جيجابايت، M.2 2280 PCIe Gen 4 SSD ، فتحتان الكاميرا كاميرا 5 .0 ميجابكسل مدمجة، 1440p QHD مع غالق للخصوصية ودعم ميكروفون مزدوج المنافذ منفذ USB 2.0 Type A واحد، ثلاثة منافذ USB 3.2 Gen 2 Type-A ، منفذ USB 3.2 Gen 2 Type-C واحد، HDMI الاتصال Wi-Fi 7 و Bluetooth 5 أو أعلى الأبعاد 612.5 (عرض) × 37 .3 (عمق) × 445.52 (ارتفاع) مم [24.11 (عرض) × 1.47 (عمق) × 17.54 (ارتفاع) بوصة] المفصلة لوحة قابلة للإمالة من -5 درجات إلى 25 درجة، تدوير +/- 30 درجة، تعديل الارتفاع : 120 مم

الاسم Acer Aspire C24 الموديل C24-195ES نظام التشغيل Windows 11 Pro, Windows 11 Home المعالجات Intel® Core™ Ultra 7 processor 155U (Intel® AI Boost capable)

Intel® Core™ Ultra 5 processor 125U (Intel® AI Boost capable) الرسومات Intel® Graphics الذاكرة حتى 16 جيجابايت DDR5 5600 ميجاهرتز ثنائية القناة الشاشة شاشة 23 .8 بوصة FHD IPS (1920 x 1080) ، نسبة العرض إلى الارتفاع 16 :9، سطوع 250 شمعة التخزين حتى 512 جيجابايت، M.2 2280 PCIe Gen 4 SSD ، فتحتان الكاميرا كاميرا 5 .0 ميجابكسل مدمجة، 1440p QHD مع غالق للخصوصية ودعم ميكروفون مزدوج المنافذ منفذ USB 2.0 Type A واحد، ثلاثة منافذ USB 3.2 Gen 2 Type-A ، منفذ USB 3.2 Gen 2 Type-C واحد، HDMI الاتصال Wi-Fi 7 و Bluetooth 5 أو أعلى الأبعاد 540.4 (عرض) × 37 .3 (عمق) × 405.24 (ارتفاع) مم [21.28 (عرض) × 1.47 (عمق) × 15.95 (ارتفاع) بوصة] المفصلة لوحة قابلة للإمالة من -5 درجات إلى 25 درجة، تدوير +/- 30 درجة، تعديل الارتفاع : 120 مم

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