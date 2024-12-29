انت الأن تتابع خبر الأرصاد تعلن: صقيع وموجات باردة على هذه المناطق في المملكة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستمر درجات الحرارة في الإنخفاض على بعض مناطق المملكة العربية السعودية،ويأتي ذلك مع أوائل بدايات دخول فصل الشتاء،حيث تشهد مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية إلى إنخفاض كبير في درجات الحرارة،كما تتعرض أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة إلى أمطار غزيرة إلى متوسطة،تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة،وهناك فرصة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق ،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

مكة المكرمة: العظمى ٣٠ والصغرى ٢١ ودرجة الرطوبة ٨٠.

المدينة المنورة: العظمى ٢٥ والصغرى ١٥ ودرجة الرطوبة ٣٥.

الرياض: العظمى ٢٥ والصغرى ١٤ ودرجة الرطوبة ٨٠.

جدة: العظمى ٢٩ ودرجة الرطوبة ٢٢ ودرجة الرطوبة ٦٠.

الدمام: العظمى ٢٦ والصغرى ١٣ ودرجة الرطوبة ٩٠.

أبها: العظمى ٢١ والصغرى ١١ ودرجة الرطوبة ٩٥.

تبوك: العظمى ١٦ والصغرى ٣ ودرجة الرطوبة ٨٥.

بريدة: العظمى ٢٠ والصغرى ١٢ ودرجة الرطوبة ٦٠.

حائل: العظمى ١٧ والصغرى ٦ ودرجة الرطوبة ٦٥.

الباحة: العظمى ١٨ والصغرى ١١ ودرجة الرطوبة ١٠٠.

عرعر: العظمى ١٦ والصغرى ٤ ودرجة الرطوبة ٦٥.

سكاكا: العظمى ١٦ والصغرى ٣ ودرجة الرطوبة ٦٠.

جازان: العظمى ٣١ والصغرى ٢٤ ودرجة الرطوبة ٨٥.

نجران: العظمى ٢٥ والصغرى ١١ ودرجة الرطوبة ٥٥.