نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة منطقة الرياض و"سرك" تعززان ثقافة التدوير بنشر أجهزة ذاتية في الحدائق والمرافق العامة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - عززت أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" جهودهما بتوزيع أجهزة إعادة التدوير الذاتي (RVM)، وذلك ضمن نطاق حدائق مدينة الرياض والمرافق العامة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستدامة البيئية من خلال تشجيع السلوكيات الإيجابية المتعلقة بإعادة التدوير، وتقليل حجم النفايات، وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وتمثّل هذه الأجهزة نموذجًا عمليًا لدعم الاقتصاد الدائري، حيث تسهم في تحويل النفايات إلى موارد قابلة للتدوير، بالإضافة إلى تقديم حلول ذكية ومستدامة لإدارة النفايات، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

واستعرضت الشركة السعودية لإعادة التدوير "سرك" أجهزة إعادة التدوير ضمن حفل تدشين 25 حديقة جديدة في مدينة الرياض أمس.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لالتزام أمانة منطقة الرياض بمبادرة "السعودية الخضراء"، وجهودها المستمرة لتحسين جودة الحياة في المدينة من خلال تنفيذ مشاريع بيئية مستدام.

كما يأتي هذا المشروع ضمن إستراتيجية الأمانة لتعزيز الشراكات النوعية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحسين البيئة الحضرية