انت الأن تتابع خبر الاستقرار هو الوضع السائد في سعر الريال السعودي في تعاملات اليوم لأحد ٨ ديسمبر ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحداث كبيرة وصراعات عسكرية عديدة تمر بها منطقة الشرق الأوسط في هذه الفترة،وعلى الرغم من ذلك يظل الريال السعودي مستقر لأبعد مدى أمام العملات العربية والأجنبية،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الأحد ٨ ديسمبر ٢٠٢٤

أسعار العملات مقابل سعر الريال السعودي اليوم الأحد ٨ ديسمبر ٢٠٢٤

نعرض لكم الآن سعر صرف الريال مقابل العملات وهي كالتالي:-

سعر صرف اليورو أمام الريال يساوي ٣.٩٦٩٨٠ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار أمام الريال يساوي ٣.٧٥٧٠٥

سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الريال يساوي ٤.٧٨٧٩١ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار الأسترالي أمام الريال يساوي ٢.٤٠٣٥٠ ريال سعودي.

سعر صرف الريال القطري أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٣٠٣١ ريال سعودي.

سعر صرف الجنيه المصري أمام الريال السعودي يساوي ٠٧٥١٦. ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٢٢٧٥ ريال سعودي.

سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي يساوي ٠١٤٩٩.ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم المغربي أمام الريال السعودي يساوي ٣٧٦٨٦. ريال سعودي.

سعر صرف الليرة التركي أمام الريال السعودي يساوي ١٠٨٠٥. ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الاردني أمام الريال السعودي يساوي ٥.٢٩٣٧٠ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي يساوي ١٢.٢٢٤٩١ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار البحريني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٩٨٢٩٠ ريال سعودي.

سعر صرف الريال العماني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٧٥٧٣٩ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الليبي أمام الريال السعودي يساوي ٧٧٠١٨. ريال سعودي.