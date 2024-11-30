انت الأن تتابع خبر في خطوة مفاجئة: أمر ملكي بزيادة معاش الضمان الاجتماعي 1000 ريال – تعليق هام من الوزارة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الآونة الأخيرة، انتشرت أنباء على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول صدور أمر ملكي يقضي بزيادة معاش الضمان الاجتماعي بمقدار 1000 ريال، على أن يتم تطبيق الزيادة اعتبارا من الدفعة المقبلة. وقد أثارت هذه الأنباء تساؤلات عديدة بين المستفيدين من البرنامج، مما دفع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى إصدار بيان رسمي لتوضيح حقيقة هذه المعلومات.

حقيقة زيادة معاش الضمان الاجتماعي

في بيانها الرسمي، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الأنباء المتداولة حول زيادة معاش الضمان الاجتماعي 1000 ريال ليست سوى شائعات لا أساس لها من الصحة. وأوضحت الوزارة أن هذه المعلومات غير صحيحة تمامًا، ودعت المواطنين إلى الحصول على المعلومات الرسمية من المصادر الموثوقة والجهات المعنية فقط.

شروط الأهلية للحصول على الدعم في الضمان الاجتماعي المطور 1446

من جانب آخر، أكدت الوزارة أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للانضمام إلى برنامج الضمان الاجتماعي المطور، كي يتم قبول طلباتهم.

وتتمثل هذه الشروط في:

الجنسية والإقامة: يجب أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية وأن يقيم بشكل دائم داخل المملكة.

الفئة العمرية: يجب أن يكون المتقدم ضمن الفئة العمرية التي يحددها البرنامج للحصول على الدعم.

الدخل الشهري: يجب أن يكون دخل المتقدم الشهري أقل من الحد المانع للصرف، والذي تحدده وزارة الموارد البشرية.

المستندات والوثائق: يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال طلبه.

التقديم الإلكتروني: يجب تقديم الطلب بشكل إلكتروني من خلال المنصة المخصصة، مع التأكد من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح.

متابعة الطلب: يتم متابعة حالة الطلب عبر المنصة المخصصة، حتى يتم الرد على المتقدم سواء بالقبول أو الرفض من قبل اللجنة المختصة.