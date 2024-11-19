شكرا لاهتمامك لمعرفة رابط نتائج اختبارات الفصل الأول عبر موقع نظام نور 1446 بالخطوات عبر noor.moe.gov.sa وموعد إعلان النتيجة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تعمل وزارة التعليم السعودية على توفير خدمات إلكترونية من رابط نتائج اختبارات الفصل الأول عبر موقع نظام نور 1446، حيث تمكن أولياء الأمور من متابعة نتائج أبنائهم بسهولة، ويعد نظام نور التعليمي من الأدوات الرئيسية التي تتيح الاستعلام عن نتائج الطلاب بشكل بسيط وفعال، خاصةً بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1446هـ، فيما يلي نوضح كيفية الاطلاع على نتائج الطلاب عبر نظام نور وموعد الإعلان عنها، من خلال موقعنا “إقرأ نيوز”، تابعونااا…

رابط نتائج اختبارات الفصل الأول عبر موقع نظام نور 1446

يتسأل المزيد من أولياء الأمور حول معرفة رابط نتائج اختبارات الفصل الأول عبر موقع نظام نور 1446 للاطلاع على نتائج الطلاب، حيث يمكن لأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لـ نظام نور التعليمي عبر الإنترنت.

ثم تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي في نظام نور بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

وإذا كان ولي الأمر غير مسجل سابقًا، يمكنه إنشاء حساب جديد على النظام.

وبعد الدخول، الانتقال إلى قسم “الاستعلام عن النتائج” من قائمة الخيارات المتاحة.

ثم اختيار الصف الدراسي الذي ينتمي إليه الطالب.

ثم قم بالنقر على زر “الاستعلام”، ليتم عرض النتائج ودرجات الطالب في المواد الدراسية.

وأخيرًا، يمكن طباعة النتيجة بالضغط على خيار “الاحتفاظ بنسخة” للاحتفاظ بها كمرجع.

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي

يمكن أيضًا لأولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول 1446 عبر منصة مدرستي باتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى منصة مدرستي.

ثم تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي على المنصة.

ومن الخدمات المتاحة، اختيار “النتائج الدراسية”.

ثم قم بالنقر على “إشعارات الفصل الدراسي الأول”.

وعند ظهور النتائج، سيصل إشعار يفيد بذلك، مما يتيح إمكانية عرض النتيجة.

موعد إعلان نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول 1446

بحسب وزارة التعليم السعودية، سيتم الإعلان عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول عبر نظام نور بعد انتهاء فترة الامتحانات، حيث بدأت الاختبارات يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2024 وتنتهي يوم الخميس 7 نوفمبر 2024، بمجرد الانتهاء من الاختبارات، ستُعلن النتائج عبر نظام نور، ليتمكن أولياء الأمور من متابعتها بسهولة.

إجازة الفصل الدراسي الأول

تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول فور إعلان النتائج، وتستمر لمدة 10 أيام، مما يتيح للطلاب وأسرهم فترة استراحة قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.