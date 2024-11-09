انت الأن تتابع خبر سكن وثبات في سعر الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت تعاملات اليوم في سوق العملات في السعودية استقرار في سعر الجنيه السوداني أمام العملات العربية والأجنبية،ويأتي ذلك بعد فترة عصيبة مرت بها البلاد من زيادة تاريخية في الأسعار بسبب حالة النزاع العسكري القائم في البلاد وتصاعد الأحداث السياسية في البلاد.

الوضع الحالي الإقتصادي

على الرغم من حالة الاستقرار في أسعار العملات الأجنبية هذه الفترة،إلا أن الوضع الإقتصادي الحالي يتطلب فيه إتخاذ خطوات جادة لضمان استقرار أكبر للحالة الإقتصادية للبلاد في المستقبل،مع العمل على إعادة إحياء حركة السوق وتنشيط عملية البيع والشراء لإحداث رواج كبير في التجارة،ومن ثم يحدث انتعاش للاقتصاد من جديد.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات اليوم وكانت كالتالي:-

الدولار الأمريكي: ٢٤٠٠ جنيه سوداني.

اليورو: ٢٥٨٠.٦٤ جنيه سوداني.

الجنيه الاسترليني: ٣١١٦.٨٠ جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات العربية أرقام مرتفعة مقابل الجنيه السوداني وكانت كالتالي:-

الريال السعودي: ٦٣٨.٢٩ جنيه سوداني.

الدرهم الإماراتي: ٧٢٢.٠٧ جنيه سوداني.

الريال القطري: ٦٥٩.٣٤ جنيه سوداني.

الريال العماني: ٦٣١٥.٧٨ جنيه سوداني.

الدينار البحريني: ٦٣١٥.٧٨ جنيه سوداني.

الدينار الكويتي: ٧٧٤١.٣٨٩٣ جنيه سوداني.

الجنيه المصري: ٤٨.٨٣ جنيه سوداني.

وبعد عرض تلك الأسعار هذا يبين مدى الفارق الكبير بين العملة المحلية في السودان والعملات الخليجية مما يسبب ضغط كبير على الاقتصاد السوداني.

تحذيرات خبراء الإقتصاد

حذر خبراء الإقتصاد في السودان بأن إستمرار الأوضاع كما هي للسنة الثانية على التوالي وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات كبيرة وهي:-

زيادة معدلات الفقر.

ارتفاع معدلات التضخم.

إنخفاض مستمر في قيمة الجنيه السوداني.

انتشار معدل الجرائم.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية