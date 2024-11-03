نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حساب المواطن يوضح شروط اعتماد العقود الشهرية للشقق المفروشة وموعد صرف الدفعة 84 لشهر نوفمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر برنامج حساب المواطن توضيحًا جديدًا بشأن مدى إمكانية اعتماد العقود الشهرية للشقق المفروشة كوثيقة لإثبات الاستقلالية. ورد البرنامج على استفسار أحد المستفيدين، مبينًا أن هذه العقود لا تُعتمد كوثائق رسمية لإثبات الاستقلالية في التسجيل بالبرنامج. وأكد أن استحقاق دعم حساب المواطن لا يعتمد على القروض أو الالتزامات المالية للمستفيدين، حيث تختلف قيمة الاستحقاق حسب تكوين الأسرة وإجمالي الدخل.

موعد صرف الدفعة 84 لشهر نوفمبر 2024

حدد برنامج حساب المواطن موعد صرف الدفعة 84 للمستفيدين، والتي ستتم يوم الأحد، الموافق 10 نوفمبر 2024. وستودع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين ابتداءً من صباح هذا اليوم وحتى نهاية اليوم الساعة 11:59 مساءً، حيث سيستفيد من هذه الدفعة جميع المستحقين من أرباب الأسر والمستقلين.

خطوات إضافة التابعين في حساب المواطن

أوضح البرنامج خطوات إضافة التابعين لضمان استفادتهم من الدعم المقدم عبر حساب المواطن، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية وتسجيل الدخول. التوجه إلى ملف المستفيد. اختيار قسم "التابعين" وإدخال البيانات المطلوبة لإضافة تابع بنجاح.

الاستعلام عن الأهلية وتقديم اعتراض

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية من خلال تسجيل الدخول، ثم اختيار "نتائج الأهلية" وتحديد الدفعة 84 والنقر على "استعلام" لعرض النتيجة. وفي حال كانت النتيجة "غير مؤهل"، تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية تقديم اعتراض، وذلك بالدخول إلى قائمة "دراسة الأهلية" والاطلاع على أسباب عدم الأهلية، ومن ثم تقديم اعتراض مع إرفاق المستندات اللازمة لإثبات الأهلية.