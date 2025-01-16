مال وأعمال

منح مشروع شركة هوتاماكي إيجيبت الرخصة الذهبية باستثمارات 1.5…

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  • منح مشروع شركة هوتاماكي إيجيبت الرخصة الذهبية باستثمارات 1.5… 1/11
  • منح مشروع شركة هوتاماكي إيجيبت الرخصة الذهبية باستثمارات 1.5… 2/11
  • منح مشروع شركة هوتاماكي إيجيبت الرخصة الذهبية باستثمارات 1.5… 3/11
  • منح مشروع شركة هوتاماكي إيجيبت الرخصة الذهبية باستثمارات 1.5… 4/11
  • منح مشروع شركة هوتاماكي إيجيبت الرخصة الذهبية باستثمارات 1.5… 5/11
  • منح مشروع شركة هوتاماكي إيجيبت الرخصة الذهبية باستثمارات 1.5… 6/11
  • منح مشروع شركة هوتاماكي إيجيبت الرخصة الذهبية باستثمارات 1.5… 7/11
  • منح مشروع شركة هوتاماكي إيجيبت الرخصة الذهبية باستثمارات 1.5… 8/11
  • منح مشروع شركة هوتاماكي إيجيبت الرخصة الذهبية باستثمارات 1.5… 9/11
  • منح مشروع شركة هوتاماكي إيجيبت الرخصة الذهبية باستثمارات 1.5… 10/11
  • منح مشروع شركة هوتاماكي إيجيبت الرخصة الذهبية باستثمارات 1.5… 11/11

نعرض لكم الان تفاصيل خبر منح مشروع شركة هوتاماكي إيجيبت الرخصة الذهبية باستثمارات 1.5… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يناير 2025 06:15 مساءً - وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على، حصول شركة “هوتاماكي إيجيبت” ذات المسئولية المحدودة، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتوزيع وبيع عبوات مصبوبة الألياف الخشنة والناعمة بجميع أنواعها وأحجامها وأشكالها.

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يقام المشروع على مساحة نحو 21.7 ألف م2، لدى المطور الصناعي “سي بي سي مصر للتطوير الصناعي” بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، ويعد المشروع المشار إليه، هو المشروع الرابع للشركة في مصر.

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ويقام المشروع بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه، بينها 24 مليون يورو يتم ضخها من الخارج.

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ويستهدف المشروع زيادة الصادرات من خلال تصدير 70% من إنتاجه إلى الأسواق العالمية، إلى جانب تعميق المكون المحلي حيث تصل نسبته إلى نحو 70%، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر.

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كما يستهدف دعم الإبتكار والبحث العلمي في مجال الحلول المستدامة للتعبئة والتغليف من خلال إحدى شركات مجموعة هوتاماكي العالمية، التي تعد من العلامات الرائدة في هذا المجال عالمياً.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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