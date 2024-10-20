انت الأن تتابع خبر أسعار الذهب تشهد ارتفاعا جديدا في السعودية اليوم الاحد 20 اكتوبر 2024 اليك اخر الاسعار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد أسعار الذهب في السعودية حالة من الارتفاع الطفيف، وذلك بعد فترة من الاستقرار والهبوط الذي أسعد العديد من المواطنين. ومع ذلك، يظل هذا الارتفاع محدودا، حيث لا تزيد نسبة الزيادة عن ريال واحد لكل جرام مقارنة بأسعار الأمس. تعتبر متابعة أسعار الذهب أمرا مهما للكثيرين، نظرًا لأهميته كأحد المعادن النفيسة. في هذا المقال، نستعرض أحدث الأسعار وأسباب هذا التغير.

أسعار الذهب تشهد ارتفاعا جديدا في السعودية

تسيطر حالة من الارتفاع البسيط على أسعار الذهب في السعودية، وذلك بعد فترة من الاستقرار والهبوط في الأسعار التي أسعدت المواطنين. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، إلا أنه يظل طفيفا، حيث لا تتجاوز نسبة الزيادة عن ريال واحد لكل جرام مقارنة بأسعار الأمس.

تفاصيل أسعار الذهب اليوم

يسجل الذهب اليوم أسعارا جديدة تتماشى مع تحركات السوق، حيث يتابع الكثيرون أسعار الذهب نظرًا لأهميته كأحد المعادن الثمينة. إليكم الأسعار المعلنة اليوم:

عيار 24: 322.88 ريال سعودي (86.10 دولار أمريكي)

عيار 22: 295.79 ريال سعودي (78.34 دولار أمريكي)

عيار 21: 282.52 ريال سعودي (75.34 دولار أمريكي)

عيار 18: 242.18 ريال سعودي (64.58 دولار أمريكي)

عيار 14: 188.35 ريال سعودي (50.53 دولار أمريكي)

أونصة الذهب (للبيع): 10,042.65 ريال سعودي (2,678.06 دولار أمريكي)

أونصة الذهب (للشراء): 10,046.60 ريال سعودي (2,679.04 دولار أمريكي)

أسعار سبائك الذهب

إلى جانب أسعار الجرامات، إليكم أسعار سبائك الذهب التي شهدت أيضا ارتفاعا طفيفا:

سبيكة 1 جرام: 355.17 ريال سعودي (94.71 دولار أمريكي)

سبيكة 2.5 جرام: 847.56 ريال سعودي (226.06 دولار أمريكي)

سبيكة 50 جرام: 16,369.99 ريال سعودي (4,365.33 دولار أمريكي)

سبيكة 100 جرام: (الأسعار غير محددة)

سبيكة 1 كيلو: 325,139.65 ريال سعودي (68,703.91 دولار أمريكي)

جنيه الذهب (عيار 24): 3,085.05 ريال سعودي

توقعات بانخفاض الأسعار

من المتوقع أن يشهد سعر الذهب في السعودية انخفاضا مع بداية عام 2025، بعد أن ارتفع بشكل كبير منذ بداية 2024. يشهد السوق تذبذبات مستمرة، حيث ترتفع الأسعار تارة وتنخفض أخرى.

سبب رخص الذهب في السعودية