إجراءات بسيطة لتمديد تأشيرة الزيارة: الجوازات السعودية توضح الخطوات عبر منصة أبشر 1446هـ

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رياض - احمد صلاح - في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمقيمين، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن خطوات جديدة لتمديد تأشيرات الزيارة المفردة والعائلية عبر منصة أبشر لعام 1446 هـ. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتوفير الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، مما يسهل عليهم إدارة أمورهم بشكل أكثر كفاءة ويسر. في هذا المقال، سنستعرض التفاصيل المتعلقة بكيفية تمديد التأشيرات والشروط المطلوبة لذلك.

إجراءات سهلة لتمديد تأشيرة الزيارة الجوازات السعودية

أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن خطوات جديدة لتمديد تأشيرة الزيارة المفردة والعائلية عبر منصة أبشر لعام 1446 هـ. تأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل الإجراءات الخاصة بالمقيمين الذين يرغبون في تمديد إقامتهم في المملكة، حيث يمكن القيام بذلك بسهولة وسرعة عبر الإنترنت.

خطوات تمديد تأشيرة الزيارة المفردة

لتمديد تأشيرة الزيارة المفردة، يمكن للمقيمين اتباع الخطوات التالية عبر منصة أبشر:

زيارة بوابة أبشر: توجه إلى م ن ص ة أ ب ش ر ا ل إ ل ك ت ر و ن ي ة .

. الخدمات الإلكترونية: انقر على أيقونة "الخدمات الإلكترونية" في الصفحة الرئيسية.

خدمات الجوازات: اختر "خدمات الجوازات".

تمديد تأشيرة زيارة مفردة: انقر على خيار "تمديد تأشيرة زيارة مفردة".

تعبئة البيانات: أدخل كافة المعلومات المطلوبة، بما في ذلك الكشف الطبي والتأمين.

مراجعة البيانات: تحقق من صحة البيانات المدخلة، ثم قم بسداد الرسوم المقررة.

إرسال الطلب: اضغط على أيقونة "إرسال الطلب".

شروط تمديد تأشيرة الزيارة في السعودية

لتمديد تأشيرة الزيارة، يجب توافر الشروط التالية:

أن تكون التأشيرة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 7 أيام عند تقديم الطلب.

سداد كافة المخالفات المرورية إن وجدت.

التواجد في المملكة أثناء تقديم الطلب.

أن يكون جواز السفر ساري الصلاحية.

دفع جميع الرسوم المطلوبة لتمديد التأشيرة.

خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

لتجديد تأشيرة الزيارة العائلية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة منصة أبشر: اذهب إلى منصة أبشر الإلكترونية.

الخدمات الإلكترونية: اختر "الخدمات الإلكترونية".

خدمات الأسرة: اضغط على "خدمات الأسرة".

تمديد تأشيرة زيارة عائلية: انقر على "تمديد تأشيرة زيارة عائلية".

تعبئة المعلومات: أدخل كافة المعلومات الشخصية المطلوبة.

سداد الرسوم: قم بدفع الرسوم الخاصة بتمديد التأشيرة.

تقديم الطلب: اضغط على أيقونة "تقديم الطلب".

استفسارات شائعة

هل تم إيقاف الزيارة العائلية للسعودية في 2024؟ أكدت المديرية العامة للجوازات أن الزيارة العائلية لم يتم إيقافها.

ما هو نظام الزيارة الجديد في السعودية؟ يمكن أن تمتد مدة الإقامة الشخصية حتى عام كامل، مع إمكانية الدخول والخروج من المملكة في أي وقت، بينما تأشيرة الزيارة العائلية تكون مدتها 90 يومًا وسفراً لمرة واحدة فقط.

هل يمكن تمديد الزيارة العائلية؟ نعم، يمكن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية من داخل المملكة عبر منصة أبشر مع تقديم الأوراق الرسمية المطلوبة.

بهذه الخطوات والشروط