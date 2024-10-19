انت الأن تتابع خبر تذبذب جديد في سعر الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات اليوم السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مازال هناك حالة من عدم الاستقرار في سعر الجنيه السوداني أمام العملات العربية والأجنبية،وهناك تباين وتغيرات كبيرة في السعر بين المدن وبعضها وبين التجار أيضاً،وتسبب ذلك في الضغط على القطاع المصرفي بشكل الكبير الذي يحاول جاهداً توفير النقد الأجنبي.

الوضع الحالي الإقتصادي

الحالة الإقتصادية في البلاد صعبة للغاية بسبب التراجع الكبير في قيمة العملة المحلية وزيادة أسعار العملات الأجنبية،وهذا أثر بشكل كبير للغاية على حالة السوق في السودان وتراجعت القوة الشرائية للمواطنين بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار السلع والمنتجات.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات اليوم وكانت كالتالي:-

الدولار الأمريكي: ٢٧٠٠ جنيه سوداني.

اليورو: ٢٩٣٤.٧٨ جنيه سوداني.

الجنيه الاسترليني: ٣٥٠٦.٤٩ جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات العربية أرقام مرتفعة مقابل الجنيه السوداني وكانت كالتالي:-

الريال السعودي: ٧١٨.٠٨ جنيه سوداني.

الدرهم الإماراتي: ٧٣٥.٦٩ جنيه سوداني.

الريال القطري: ٧٤١.٧٥ جنيه سوداني.

الريال العماني: ٧١٠٥.٢٦ جنيه سوداني.

الدينار البحريني: ٧١٠٥.٢٦ جنيه سوداني.

الدينار الكويتي: ٨٧٠٩.٦٧ جنيه سوداني.

الجنيه المصري: ٥٥.٥٦ جنيه سوداني.

وبعد عرض تلك الأسعار هذا يبين مدى الفارق الكبير بين العملة المحلية في السودان والعملات الخليجية مما يسبب ضغط كبير على الاقتصاد السوداني.

تحذيرات خبراء الإقتصاد

حذر خبراء الإقتصاد في السودان بأن إستمرار الأوضاع كما هي للسنة الثانية على التوالي وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات كبيرة وهي:-

زيادة معدلات الفقر.

ارتفاع معدلات التضخم.

إنخفاض مستمر في قيمة الجنيه السوداني.

انتشار معدل الجرائم.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية