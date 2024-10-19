انت الأن تتابع خبر هام لسائقي المركبات من "المرور" بشأن سداد المخالفات والحصول على تخفيض 50% والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف خبير مروري بالمملكة العربية السعودية، أحمد الوادعي، عن إمكانية سداد المخالفات المرورية كل على حده، مؤكدًا أنه يمكن الحصول على تخفيض يصل إلى 50%، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة يتم العمل على تنزيل المخالفة من سجله المدني ضمن سجلات المخالفات المرورية، مضيفًا أن هذه ذلك جاء تسهيلاً على جميع المواطنين في إمكانية الحصول على مثل هذه التخفيضات التي تفوق حد السداد.

تخفيض المخالفات المرورية في السعودية

ومؤخرًا، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن تمديد فترة تخفيض قيمة المخالفات المرورية التي يتم ارتكابها، بنسبة تصل إلى 50%، ويكون ذلك من قيمة إجمالي المخالفات المرورية التي تم تسجيلها قبل يوم 18 أبريل 2024، بحيث تستمر فترة التمديد إلى 6 أشهر متتالية، مشيرة إلى إمكانية سداد جميع المخالفات دفعة واحدة، أو سداد كل مخالفة على حدة، بحيث يأتي ذلك تخفيضًا على كافة المواطنين الراغبون في إجراءات السداد المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية.

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خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكن لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، الاستعلام عن المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية، ومعرفة قيمة المخالفة التي يتم تطبيقها على كافة سائقي المركبات بالسعودية، ويكون ذلك بإتباع الخطوات التي نصت على النحو الأتي:-

قم بالذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر الإنترنت.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمات.

ليتم بعدها اختيار نوع الخدمة التي ترغب فيها “الخدمة المرورية”.

عليك إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمواطن أو صاحب المخالفة.

النقر على أيقونة “بحث” أو “استعلام”.

بحيث تتمكن من معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمخالفات المرورية وقيمتها المستحق سدادها.

كيفية سداد غرامات المرور

أما عن الخطوات المعنية بسداد الغرامات المرور أمام جميع سائقي المركبات بالمملكة العربية السعودية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-