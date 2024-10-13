انت الأن تتابع خبر المعدن الأصفر يسجل هذا السعر…إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الذهب في تعاملات اليوم في المملكة العربية السعودية إستقرار في السعر مقارنة بسعر أمس دون تغيير،حيث سجل الذهب عيار ٢٤ سعر ٣٢٠.٤٠ ريال سعودي،ولكن تظل أسعار الذهب في زيادة كبيرة بالنسبة للمواطنين وهذا يؤثر بشكل كبير على عملية الشراء،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر الذهب اليوم الأحد ١٣ أكتوبر في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب اليوم الأحد ١٣ أكتوبر في المملكة العربية السعودية

ذهب عيار ٢٤ سعر الجرام ٣٢٠.٤٠ ريال سعودي و ٨٥.٤٤ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢٢ سعر الجرام ٢٩٣.٧٠ ريال سعودي و ٧٨.٣٢ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢١ سعر الجرام ٢٨٠.٣٥ ريال سعودي و ٧٤.٧٦ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٨ سعر الجرام ٢٤٠.٣٠ ريال سعودي و ٦٤.٠٨ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٤ سعر الجرام ١٨٦.٩٠ ريال سعودي و ٤٩.٨٤ دولار أميركي.

سعر بيع أونصة الذهب ٩٩٦٥.٤٤ ريال سعودي و ٢٦٥٧.٤٥ دولار أميركي.

سعر شراء أونصة الذهب ٩٩٦٩.١٩ ريال سعودي و ٢٦٥٨.٤٥ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١ جرام بسعر ٣٥٢.٤٤ ريال سعودي و ٩٣.٩٨ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢.٥ جرام بسعر ٨٤١.٠٤ ريال سعودي ٢٢٤.٢٨ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٥ جرام بسعر ١٦٦٦.٠٦ ريال سعودي و ٤٤٤.٢٨ أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١٠ جرام بسعر ٣٢٩٣.٦٨ ريال سعودي و ٨٧٨.٣٢ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢٠ جرام بسعر ٦٥٤٢.٥١ ريال سعودي و ١٧٤٤.٦٧ دولار أمريكي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢١ بسعر ٢٦٩١.٣٤ ريال سعودي و ٧١٧.٦٩ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٢ بسعر ٢٨١٩.٤٩ ريال سعودي و ٧٥١.٨٧ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٤ بسعر ٣٠٧٥.٨١ ريال سعودي و ٨٢٠.٢٢ دولار أميركي.