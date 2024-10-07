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أحمد جودة - القاهرة - استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر: مشهد اقتصادي متجدد اليوم 7 أكتوبر 2024

استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر: مشهد اقتصادي متجدد اليوم 7 أكتوبر 2024.. شهدت الأسواق المصرية يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في أسعار الحديد والأسمنت، بعد تقلبات كبيرة في الأسعار شهدتها الأيام السابقة. يأتي هذا الاستقرار في ظل تراجع أسعار الحديد، وخاصة الحديد الاستثماري، مما يشير إلى تغيرات ملحوظة في سوق البناء والتشييد.

أسعار الحديد: تحليل السوق المحلي

استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر: مشهد اقتصادي متجدد اليوم 7 أكتوبر 2024

سجل متوسط سعر طن حديد عز نحو 42،025 جنيهًا، بينما بلغ سعر الحديد الاستثماري متوسط 39،390 جنيهًا للطن. يعتبر هذا الاستقرار فرصة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حيث يوفر بيئة أفضل للتخطيط للمشاريع الجديدة وتكاليف البناء.

أسعار الحديد العالمية: تأثير العوامل الخارجية

على الصعيد العالمي، سجل متوسط سعر حديد التسليح نحو 496.32 دولارًا للطن، في حين وصل سعر الحديد الخام إلى 108.31 دولارًا للطن. كما سجل خام البيلت نحو 460 دولارًا للطن. تساهم هذه الأسعار العالمية في تشكيل التوجهات المحلية، حيث تعكس حركة الأسواق العالمية تأثيرها على الاقتصاد المحلي.

أسعار الأسمنت: استمرار التأثيرات الاقتصادية

تأثرت أسعار الأسمنت الرمادي أيضًا، حيث سجل متوسط سعر الطن 3،023 جنيهًا في السوق المحلي. هذا الارتفاع يأتي في سياق التطورات الاقتصادية المستمرة، حيث يسعى العديد من الشركات والمستثمرين إلى تكييف استراتيجياتهم مع الأسعار المتغيرة.

تشير التحديثات الأخيرة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء إلى أهمية متابعة الأسعار بانتظام لفهم الاتجاهات في سوق مواد البناء. في ضوء هذا الاستقرار، يبقى المستثمرون والمستهلكون متفائلين بشأن الآفاق المستقبلية، في ظل احتمال تغير الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.