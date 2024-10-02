نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (مانجا العربية) مجلدات قصصية بنكهة سعودية تطل على جمهورها في "الرياض تقرأ" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرصت "مانجا العربية" خلال مشاركتها بجناح في معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، على تعريف زوارها بأعمالها من خلال صناعة المحتوى الإبداعي القصصي المصور الموجه لفئتين عمرية (الأطفال – الشباب).

وسلطت في جناحها على بعض إنجازاتها، منها وصول عدد مرات تحميل لقصصها عبر تطبيقاتها من كل أنحاء العالم إلى 9 ملايين، واتفاقية التعاون التي وقعتها مع هيئة الأدب والنشر والترجمة، للعمل على مشروع "تحويل الأدب السعودي إلى قصص مصورة"، الذي سيكون على مراحل عدة، ويستهدف أعمال مختارة من الأدب السعودي لتحويلها إلى قصص مصورة "مانجا"، بمشاركة مجموعة من الكتاب والروائيين، وقد شهد معرض "الرياض تقرأ" تدشين المرحلة الثالثة من المشروع.

وتسعى "مانجا العربية" إلى تعريف شعوب العالم بالثقافة السعودية، عبر تضمين الهوية السعودية ومعالم مدنها في الرسومات والصور، ومثل ذلك القيم والتقاليد الوطنية الرصينة في ثنايا القصة وفي حبكتها الدرامية، مع مراعاة أن تعالج القصص بطريقة شيقة وممتعة الظواهر السلبية في مجتمع كل فئة عمرية من فئتي الأطفال والشباب، مع تعزيز القيم والمبادئ والممارسات الحميدة.

يذكر أن جناح "مانجا العربية" في معرض "الرياض تقرأ" يحظى بإقبال جماهيري جيد، لا سيما من قبل الأطفال والشباب وذويهم، الذين استهواهم ركن "كتاب تعليم فن صناعة المانجا"، إلى جانب ركن أحدث أعداد المجلات أو سلسلة مجلداتها القصصية، وعرض جانب من تلك المجلات والقصص المنتظر توزيعها في نقاط البيع، والتي تكشف عنها للمرة الأولى في المعرض