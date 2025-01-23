مخابئ فاخرة تحت الأرض.. هل هي مستقبل الأثرياء؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 10:54 مساءً - في ظل التغيرات المناخية والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، يبحث البعض عن ملاذ آمن يحميهم من الكوارث المحتملة. وقد أدى هذا البحث إلى ظهور مفهوم جديد: مخابئ يوم القيامة الفاخرة.

مخابئ تحت الأرض للأثرياء:

تُعد فكرة بناء مخابئ تحت الأرض فكرة قديمة، ولكنها أخذت منحى جديدًا مع تزايد المخاوف بشأن مستقبل الكوكب. فبدلاً من مجرد ملاجئ بسيطة، يتم الآن بناء مجمعات تحت الأرض فاخرة توفر كل وسائل الراحة والرفاهية التي يمكن تخيلها.

مخبأ Aerie: نموذج للمخابئ الفاخرة:

أحد أبرز الأمثلة على هذه المخابئ هو مشروع Aerie في الولايات المتحدة. هذا المخبأ الفاخر، الذي يتوقع افتتاحه في عام 2026، سيضم 625 من أغنى الأشخاص في العالم. وسيوفر لهم مجموعة واسعة من المرافق، بما في ذلك:

الرعاية الصحية المتطورة: مجهز بأحدث التقنيات الطبية والذكاء الاصطناعي.

مرافق ترفيهية: مثل حمامات سباحة، وصالات رياضية، ومراكز تجميل.

مناطق سكنية فاخرة: مصممة لتوفير أقصى قدر من الراحة والخصوصية.

لماذا يلجأ الأثرياء إلى هذه المخابئ؟

الحفاظ على الثروة: يعتبرون هذه المخابئ استثمارًا طويل الأجل للحفاظ على ثرواتهم وحماية أسرهم.

ضمان البقاء: يرونها كوسيلة لضمان بقائهم في حالة حدوث كارثة عالمية.

الخصوصية والأمان: توفر هذه المخابئ مستوى عالٍ من الخصوصية والأمان بعيدًا عن أعين العالم.

هل هذه المخابئ مجرد خيال؟

قد تبدو فكرة بناء مخابئ فاخرة تحت الأرض غريبة للبعض، ولكنها تعكس واقعًا متغيرًا. مع تزايد التحديات التي تواجه العالم، يبحث المزيد من الناس عن حلول مبتكرة لضمان سلامتهم وأمان عائلاتهم.

الآثار المترتبة:

الفجوة بين الأغنياء والفقراء: تزيد هذه المخابئ من الفجوة بين الأغنياء والفقراء، حيث يتمكن الأثرياء من شراء تأمين على حياتهم في حين لا يستطيع الفقراء ذلك.

الاستدامة: يثير بناء هذه المخابئ أسئلة حول الاستدامة والتأثير البيئي.

الأمن: هناك مخاوف بشأن الأمن السيبراني وحماية هذه المخابئ من الهجمات.

هذا وتعتبر مخابئ يوم القيامة الفاخرة ظاهرة مثيرة للجدل. بينما تقدم حلًا لأولئك الذين يبحثون عن أقصى درجات الأمان، فإنها تثير أيضًا أسئلة حول المساواة والاستدامة.