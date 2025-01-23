الزمالك يكشف عن أسباب خسارته امام ومودرن سبورت

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يناير 2025 10:31 مساءً - قال السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك إن فريقه تأثر بالإصابة التي تعرض لها التونسي حمزة المثلوثى في مباراة مودرن سبورت وانتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد اليوم في الدوري.

أضاف جروس خلال المؤتمر الصحفى عقب المباراة:"فريق مودرن سبورت دافعوا بطريقة جيدة أمام الزمالك وأغلقوا علينا المساحات وكان هناك تحسن في أداء الفريق الأبيض بالشوط الثانى ولكننا لم نستغل الفرص".

وواصل:"الأداء تحسن في الشوط الثاني، ومحمود جنش حارس مرمى الفريق المنافس تصدى لفرصة خطيرة جداً لصالح الزمالك وخسرنا في الجزء الأخير من الملعب، وفي المستقبل يجب علينا أن نستغل الفرص ونخلق مساحات من أجل الوصول لمرمى المنافس".

وأضاف المدير الفني:" تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة خاصة أحمد فتوح وعمر جابر وأخبرتهما بإمكانية مشاركتهما في مركز الدفاع حال احتياج الفريق لخدماتهما في هذا المركز وأنا من يتخذ القرار بشأن من يشارك من عدمه، وأثق في جميع اللاعبين الذين أدفع بهم في التشكيل".

واختتم المدير الفني قائلاً:" أحمد مصطفى زيزو شارك في مركز صانع الألعاب خلال مباراة اليوم وهو قراري في ظل غياب عبد الله السعيد الذي سيكون جاهزاً للمباراة المقبلة، وفي كل الحالات يجب أن يكون لدينا العناصر التي تستطيع اللعب في مركز عبد الله السعيد".