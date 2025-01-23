نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الزمالك: مواجهات نصف نهائي البطولة العربية للطائرة ليست سهلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد البرازيلي كارلوس شوانكي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، أن لقاءات الدور نصف النهائي للبطولة العربية لن تكون سهلة.

وقال "شوانكي" في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "الفريق كان يتواجد في مجموعة قوية خلال منافسات دور المجموعات، وقدمنا أداءً جيدًا في اللقاء الأول وحققنا الانتصار على السيب العماني".

وأضاف: "تعرضنا للهزيمة في اللقاء الثاني أمام الكويت الكويتي في مباراة شهدت أخطاء تحكيمية، ولكن في الجولة الأخيرة استطعنا الفوز على الهلال الليبي وتصدر جدول ترتيب المجموعة".

وأكمل: "واجهنا فريق قوي في الدور ربع النهائي وهو الجزيرة الإماراتي، ولكن الزمالك كان الأفضل طوال المباراة، واستطعنا كسر دفاعاته والتأهل للدور نصف النهائي".

وواصل: "أرى أن مستوى الزمالك في تصاعد مستمر، خاصة وأننا لم نتمكن من خوض مباراة قوية في الدوري المصري باستثناء لقاء بتروجيت، كما أن الأبيض خاض مواجهة الدور ربع النهائي دون أحمد يوسف قائد الفريق الذي عانى من إصابة عضلية وفضلنا إراحته حتى لا تتفاقم إصابته".

وأردف: "الزمالك كان الأفضل واستحق الفوز على الجزيرة الإماراتي، والجميع سعداء بالتأهل إلى الدور نصف النهائي، ونريد أن نقدم المزيد للفريق".

وأضاف: "لقاءات الدور نصف النهائي لن تكون سهلة، لأنها المرحلة التي يواجه فيها أفضل 4 فرق بعضهم البعض ولا تستطيع أن تختار منافسًا سهلًا، الشرطة العراقي فريق قوي والزمالك أيضًا، وأعتقد أن المباراة ستكون جيدة ويجب متابعتها".

وتابع: "جماهير الزمالك رائعة دائمًا وتشجع الفريق منذ وصولنا إلى قطر، وفي المباريات تمنحنا طاقة هائلة لتقديم أفضل ما لدينا كلاعبين وجهاز فني، ونحن نحب أن نلعب في هذه الأجواء".

واختتم: "أشكر جماهير الزمالك على دعمها ومساندتها لنا هنا في قطر، ونسعى لإسعادهم وإسعاد جماهير الأبيض في كل مكان".

