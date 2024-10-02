نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الجامعة الإلكترونية" تطلق بالشراكة مع "هيئة البحث والابتكار" برنامجًا جامعيًا مهنيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الجامعة السعودية الإلكترونية بالشراكة مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار البرنامج الجامعي المهني "الابتكار وإدارة المشاريع الابتكارية"، ضمن مبادرة البرامج الجامعية القصيرة إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية -أحد برامج رؤية السعودية 2030- التي يعمل عليها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

وأوضحت الجامعة أن البرنامج يستهدف قادة الابتكار ورواد الأعمال حيث يقدم فهمًا عميقًا لعملية ريادة الأعمال، والقدرة على تنفيذ مشاريع ناجحة في بيئات مليئة بالتحديات والفرص، بالإضافة إلى استهدافه الأفراد الراغبين في دخول مجال الاستشارات الإدارية، بما في ذلك الخريجين الجدد، والمديرين التنفيذيين، وأصحاب المشاريع الراغبين في تطوير مهاراتهم في تحليل المشكلات وتقديم الحلول بفعالية، مؤكدة أنه يعد فرصة مثالية للتطوير المهني في مجالات ريادة الأعمال، كما يقدم الأدوات والمهارات اللازمة للنجاح في هذا المجال الديناميكي والمتجدد.

وأضافت الجامعة أن البرنامج جاء بهدف تلبية احتياجات سوق العمل، ومواكبة المهارات والمتغيرات السريعة التي يحتاجها بكوادر ريادية مؤهلة تسهم في التنمية الوطنية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي أولت قطاع الابتكار والبحث والتطوير دورًا محوريًا في التنمية.

وأشارت الهيئة إلى أن برنامج الابتكار وإدارة المشاريع الابتكارية يهدف إلى التزويد بالمعرفة والمهارات اللازمة لقادة الابتكار وريادة الأعمال في بيئات الأعمال المعاصرة، ويغطي البرنامج جميع مراحل العملية الريادية، بدءًا من استكشاف الفرص الابتكارية وتطوير الأفكار، وصولًا إلى تأسيس وتمويل وإدارة المشاريع الجديدة، كما يركز البرنامج على تطوير المهارات الإبداعية والتعاون الفعال داخل الفرق والمنظمات، مما يعزز من قدرات الابتكار الجماعي والفردي.

وبينت الهيئة أن البرنامج المطلق يأتي ضمن إستراتيجية الهيئة في تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع الكفاءات الوطنية على المشاركة في تطوير الاقتصاد الوطني، من خلال توليد أفكار مبتكرة، وحلول إبداعية وتحقيق التطلعات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار.

وتحقق مبادرة البرامج الجامعية القصيرة تطلعات رؤية السعودية 2030 في بناء الإنسان والمساهمة في تنمية المجتمع ورفع جودة وفاعلية البحث العلمي والابتكار والقدرة على المنافسة العالمية.

ودعت الجامعة المهتمين في مجال ريادة الأعمال، والراغبين في تطوير مهاراتهم المهنية إلى المسارعة في التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لمبادرة البرامج الجامعية القصيرة: https://microx.nelc.gov.sa