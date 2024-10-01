مدير كلية الملك فهد الأمنية يزور معرض الرياض الدولي للكتاب 2024

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أحمد جودة - القاهرة - زار مدير عام كلية الملك فهد الأمنية ‏اللواء الدكتور علي بن عبد الرحمن الدعيج، معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، تحت شعار "الرياض تقرأ" في جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، ويستمر حتى (5 أكتوبر 2024).

ودشّن اللواء الدعيج، أحدث إصدارات مركز الدراسات والبحوث في جناح الكلية، واطلع على الأجنحة المشاركة وما تقدمه من إصدارات متنوعة في شتى المجالات، مثمنًا الجهود المبذولة في المعرض لتعزيز الجانب الثقافي والفكري والأمني بين فئات المجتمع كافة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة.

يذكر أن جناح كلية الملك فهد الأمنية يحتوي على كتب وبحوث محكمة وعدد من المجلات العلمية، ومجموعة من الكتب والمؤلفات المتخصصة، وإصدارات علمية وإعلامية وتوعوية