انخفاض لليوم الثالث للريال السعودي امام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

انت الأن تتابع خبرانخفاض لليوم الثالث للريال السعودي امام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الفترة الحالية، يشهد سعر الريال السعودي اهتماما متزايدا من قبل المواطنين في مصر، وخاصة في ظل تقلبات سوق الصرف والتغيرات التي طرأت على قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

هذه الزيادة في البحث تأتي بالتزامن مع مناسبات هامة مثل موسم عمرة مولد النبوي، مما يضاعف الطلب على العملة السعودية.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم

وفقا للبيانات المتوفرة يظهر سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 ثباتا نسبيا حيث يبلغ سعر الشراء 12.98 جنيه، بينما يصل سعر البيع إلى 12.85 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

تتفاوت أسعار الريال السعودي بين البنوك المصرية، وفيما يلي عرض لأحدث الأسعار منتصف تعاملات صباح اليوم:

بنك مصر: سعر الشراء 12.923 جنيه، وسعر البيع 12.865 جنيه.

سعر الشراء 12.923 جنيه، وسعر البيع 12.865 جنيه. البنك المركزي المصري: سعر الشراء 12.922 جنيه، وسعر البيع 12.885 جنيه.

سعر الشراء 12.922 جنيه، وسعر البيع 12.885 جنيه. البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 12.923 جنيه، وسعر البيع 12.865 جنيه.

سعر الشراء 12.923 جنيه، وسعر البيع 12.865 جنيه. بنك القاهرة: سعر الشراء 12.919 جنيه، وسعر البيع 12.867 جنيه.

سعر الشراء 12.919 جنيه، وسعر البيع 12.867 جنيه. مصرف أبو ظبي الإسلامي: سعر الشراء 12.931 جنيه، وسعر البيع 12.901 جنيه.

سعر الشراء 12.931 جنيه، وسعر البيع 12.901 جنيه. بنك الإسكندرية: سعر الشراء 12.923 جنيه، وسعر البيع 12.871 جنيه.

سعر الشراء 12.923 جنيه، وسعر البيع 12.871 جنيه. بنك أجريكول: سعر الشراء 12.994 جنيه، وسعر البيع 12.829 جنيه.

سعر الشراء 12.994 جنيه، وسعر البيع 12.829 جنيه. بنك البركة: سعر الشراء 12.923 جنيه، وسعر البيع 12.823 جنيه.

سعر الشراء 12.923 جنيه، وسعر البيع 12.823 جنيه. البنك المصري الخليجي: سعر الشراء 12.900 جنيه، وسعر البيع 12.873 جنيه.

سعر الشراء 12.900 جنيه، وسعر البيع 12.873 جنيه. المصرف المتحد: سعر الشراء 12.925 جنيه، وسعر البيع 12.472 جنيه.

سعر الشراء 12.925 جنيه، وسعر البيع 12.472 جنيه. المصرف العربي: سعر الشراء 12.923 جنيه، وسعر البيع 12.888 جنيه.

سعر الشراء 12.923 جنيه، وسعر البيع 12.888 جنيه. بنك سايب: سعر الشراء 12.920 جنيه، وسعر البيع 12.690 جنيه.

سعر الشراء 12.920 جنيه، وسعر البيع 12.690 جنيه. البنك العقاري المصري العربي: سعر الشراء 12.915 جنيه، وسعر البيع 12.564 جنيه.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء 12.927 جنيه، وسعر البيع 12.872 جنيه.

سعر الشراء 12.927 جنيه، وسعر البيع 12.872 جنيه. بنك قناة السويس: سعر الشراء 12.933 جنيه، وسعر البيع 12.839 جنيه.

سعر الشراء 12.933 جنيه، وسعر البيع 12.839 جنيه. البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء 12.912 جنيه، وسعر البيع 12.877 جنيه.

سعر الشراء 12.912 جنيه، وسعر البيع 12.877 جنيه. البنك الأهلي اليوناني: سعر الشراء 12.931 جنيه، وسعر البيع 12.901 جنيه.

سعر الشراء 12.931 جنيه، وسعر البيع 12.901 جنيه. بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء 12.931 جنيه، وسعر البيع 12.901 جنيه.