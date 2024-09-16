نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات هائلة على الرحلات الداخلية والخارجية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب تنشط العروض والتخفيضات على تذاكر الطيران، مما يتيح للمواطنين فرصة مثالية للسفر داخل المملكة أو إلى وجهات دولية بأسعار مخفضة. إذا كنت تخطط لرحلة بمناسبة اليوم الوطني، تابع معنا أحدث العروض التي تقدمها شركات الطيران بمناسبة هذه المناسبة الوطنية.

عروض الطيران الدولي بمناسبة اليوم الوطني 94

استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني، تقدم شركات الطيران تخفيضات مميزة على الرحلات الدولية. إليك أبرز العروض:

الرياض إلى لندن : تبدأ الأسعار من 1845 ريال سعودي.

: تبدأ الأسعار من 1845 ريال سعودي. الرياض إلى دبي : تبدأ الأسعار من 1412 ريال سعودي.

: تبدأ الأسعار من 1412 ريال سعودي. الرياض إلى الدار البيضاء : تبدأ الأسعار من 2336 ريال سعودي.

: تبدأ الأسعار من 2336 ريال سعودي. جدة إلى الإسكندرية : تبدأ الأسعار من 962 ريال سعودي.

: تبدأ الأسعار من 962 ريال سعودي. الرياض إلى باكو : تبدأ الأسعار من 1505 ريال سعودي.

: تبدأ الأسعار من 1505 ريال سعودي. السعودية إلى الكويت : تبدأ الأسعار من 249 ريال سعودي.

: تبدأ الأسعار من 249 ريال سعودي. السعودية إلى القاهرة: تبدأ الأسعار من 339 ريال سعودي.

عروض طيران ناس بمناسبة اليوم الوطني 94

طيران ناس يقدم أيضًا مجموعة من العروض المميزة داخل المملكة، تشمل:

نجران إلى الرياض : تبدأ الأسعار من 296 ريال سعودي.

: تبدأ الأسعار من 296 ريال سعودي. المدينة المنورة إلى الرياض : تبدأ الأسعار من 199 ريال سعودي.

: تبدأ الأسعار من 199 ريال سعودي. الرياض إلى الدمام : تبدأ الأسعار من 150 ريال سعودي.

: تبدأ الأسعار من 150 ريال سعودي. الرياض إلى جازان : تبدأ الأسعار من 150 ريال سعودي.

: تبدأ الأسعار من 150 ريال سعودي. الرياض إلى أبها: تبدأ الأسعار من 150 ريال سعودي.

عروض الخطوط السعودية الجوية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94

الخطوط الجوية السعودية تقدم تخفيضات رائعة بمناسبة اليوم الوطني، منها:

المدينة إلى الرياض : خصم يصل إلى 169 ريال سعودي.

: خصم يصل إلى 169 ريال سعودي. أبها إلى الرياض : خصم يصل إلى 299 ريال سعودي.

: خصم يصل إلى 299 ريال سعودي. جدة إلى الرياض: خصم يصل إلى 199 ريال سعودي.

استغل هذه الفرصة واستمتع برحلات مخفضة داخل المملكة وخارجها بمناسبة اليوم الوطني السعودي. تأكد من حجز تذاكرك مبكرًا للاستفادة من هذه العروض الرائعة قبل انتهاء فترة الترويج.