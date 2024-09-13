انت الأن تتابع خبر المركز الوطني للأرصاد: أمطار وصواعق وسيول تضرب مناطق عديدة من المملكة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيراً عاجلاً بسبب سوء الأحوال الجوية في المدينة المنورة ومكة المكرمة، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية، مما يعني اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في تلك المناطق التي تم إصدار الإنذار الأحمر بشأنها من الوطني للأرصاد، وهنا نتعرف على تفاصيل الحالة الجوية في بعض مناطق المملكة كما أعلنت عنها الأرصاد.

الإنذار الأحمر على مكة والمدينة

أمام تهديد الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة واحتمالات الصواعق الرعدية، دعت الأرصاد سكان المدينة المنورة ومكة المكرمة إلى اتخاذ الحيطة والحذر، وتجنب عبور الشوارع في تلك الأجواء وخاصةً مناطق الشعاب والأودية، كما نبهت الجهات المختصة إلى ضرورة تأمين الممتلكات والمركبات، والابتعاد عن الأماكن المكشوفة. وتنصح الأرصاد بمتابعة أحدث التحديثات الجوية.

تحذيرات المركز الوطني للأرصاد في منطقة الباحة

حذرت الأرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية في منطقة الباحة، خصوصاً في محافظات المخواة، بلجرشي، وبني حسن، وتتوقع الأرصاد جريان سيول وتدنٍ في الرؤية الأفقية بسبب الرياح الشديدة، بالإضافة إلى احتمال تساقط البرد وظهور البرق والرعد، لذا، يجب على الجميع اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتجنب الأماكن المنخفضة.

الاحتياطات اللازمة وقت السيول والأمطار

من المهم أن تأخذ تلك الأمور يعين الاعتبار في فترات التقلبات الجوية الحادة، مثل التي تحدث هذه الفترة في عدة مناطق بالمملكة: