نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتبارًا من الأحد القادم.. وظائف إدارية بالدفاع المدني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن وظائف إدارية عن طريق التعاقد للخريجين والخريجات، ودعت الراغبين في شغلها التقدم عليها من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف «جدارات».

وأشار الدفاع المدني إلى أن التقديم يبدأ من يوم الأحد بتاريخ 1446/3/12 هـ الموافق 2024/9/15 م، وينتهي يوم الجمعة بتاريخ 17 / 3 / 1446 هـ الموافق 2024/9/20.

وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه في X أن عدد الوظائف 9 وتشمل تخصصات مختلفة، وهي كالآتي: مشرف صحة وسلامة مهنية ممارس أول، أخصائي أمن معلومات، مهندس معماري مساعد، مطور برامج، مهندس كهربائي مساعد، باحث قانون مساعد، مراقب إيرادات، باحث إحصاء مساعد، باحث معلومات مساعد.