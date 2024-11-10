انت الأن تتابع خبر سبب غير متوقع لمنع بن نافل من دخول الأول بارك ! اليك خطاب رسمي يفاجيء الجميع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شنوان العنزي تفاصيل جديدة بشأن حادثة منع فهد بن نافل، رئيس الشركة غير الربحية لنادي الهلال، من دخول ملعب "الأول بارك" قبل انطلاق مباراة الديربي أمام النصر في الجولة التاسعة من دوري روشن.

وكانت الواقعة قد أثارت جدلا واسعًا بين جماهير نادي الهلال، حيث طالبت بعض الأصوات بفتح تحقيق رسمي من وزارة الرياضة لتوضيح ملابسات الحادثة. انتهت المباراة التي جمعت الهلال بالنصر بالتعادل 1-1، ليواصل الهلال تصدره لترتيب المسابقة برصيد 28 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثالث بـ 22 نقطة.

العنزي يوضح التفاصيل

في تعليق له عبر برنامج "جلسة نصر"، أوضح العنزي ما حدث بالتفصيل، مؤكدًا أن إدارة النصر أرسلت خطابًا رسميًا لنادي الهلال يوضح أن دخول إداريي الهلال في ملعب "الأول بارك" يجب أن يتم من بوابات 10 و12 المخصصة لهم. لكن فهد بن نافل كان يرغب في دخول الملعب من بوابة 11، ما أدى إلى منعه لأسباب أمنية.

وأضاف العنزي: "هناك ممر ضيق أمام بوابة 11، وكان هناك سياج يفصل بينه وبين المدخل. حاول بن نافل اختراق الممر، ولكن تم إيقافه من قبل رجال الأمن. ثم قرر بن نافل النزول من سيارته والمشي على قدميه لدخول الملعب".

الهلال كان على علم بكل الترتيبات