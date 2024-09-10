انت الأن تتابع خبر تقديم طلب زيادة رأس المال للسوق المالية من شركة "الخليج للتعليم والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تقدمت شركة "الخليج للتدريب والتعليم" للسوق المالية بطلب زيادة في رأس مال الشركة ، وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة مع مساهمي شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية.
- كما وقعت شركة الخليج للتدريب والتعليم اتفاقية لتعديل اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على 80% من أسهم شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية في الثامن والعشرين من أغسطس الماضي ، وذلك عن طريق زيادة رأس مالها من خلال إصدار أسهم جديدة مع مساهمي شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية "شركة مساهمة مقفلة سعودية".
وقد أوضحت الشركة بعض التعديلات التي أضيفت الاتفاقية مثل:-
- فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان لم يعد طرفًا في الاتفاقية المعدلة، بحيث يكون المساهم البائع الوحيد حسب الاتفاقية المعدلة هو شركة إثراء القابضة (شركة مساهمة مقفلة)، وتستحوذ الشركة على 1.6مليون سهم عادي في أضواء الهداية من شركة إثراء القابضة (شركة مساهمة مقفلة).
- الأسهم الجديدة التي تصدرها الشركة لشركة إثراء القابضة (شركة مساهمة مقفلة) ستبلغ (22,650,173) سهم عادي في الشركة بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودي للسهم الواحد مقابل الاستحواذ على 1.6مليون سهم عادي من أسهم أضواء الهداية.
- كما أشارت الشركة إلى أنه عند إتمام صفقة الاستحواذ ، ستكون زيادة رأس المال المدفوع للشركة من 650 مليون ريال إلى 876.5 مليون ريال تقريبا ، بالإضافة إلى زيادة عدد الأسهم المصدرة للشركة من 65 مليون سهم عادي إلى 87.65 مليون سهم تقريبا.
- ومن النتائج المترتبة على صفقة الاستحواذ أيضا انخفاض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في الشركة من 100% إلى 74.16% وزيادة رأس مال الشركة الحالي بنسبة 34.85% .
- كما أشارت الشركة إلى حذف بعض الشروط المسبقة لإتمام صفقة الاستحواذ المنصوص عليها في الاتفاقية والتي تم استيفاؤها بالفعل أو لم تعد سارية في الاتفاقية المعدلة ، على أن ينتهي تاريخ الاتفاقية المعدلة بتاريخ الحادي والثلاثون من ديسمبر 2024.