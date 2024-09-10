انت الأن تتابع خبر تقديم طلب زيادة رأس المال للسوق المالية من شركة "الخليج للتعليم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدمت شركة "الخليج للتدريب والتعليم" للسوق المالية بطلب زيادة في رأس مال الشركة ، وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة مع مساهمي شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية.

كما وقعت شركة الخليج للتدريب والتعليم اتفاقية لتعديل اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على 80% من أسهم شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية في الثامن والعشرين من أغسطس الماضي ، وذلك عن طريق زيادة رأس مالها من خلال إصدار أسهم جديدة مع مساهمي شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية "شركة مساهمة مقفلة سعودية".

وقد أوضحت الشركة بعض التعديلات التي أضيفت الاتفاقية مثل:-