لحماية الملكية الفكرية...السعودية عدد كبير من المواقع الإلكترونية في 2023

انت الأن تتابع خبرلحماية الملكية الفكرية...السعودية عدد كبير من المواقع الإلكترونية في 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن حجب 3317 موقعاً إلكترونياً مخالفاً لأنظمة الملكية الفكرية ، حيث أنه قد استقبلت 2689 شكوى في مجال الملكية الفكرية ، ويأتي ذلك المنع في إطار رؤية المملكة 2030 في مجال الملكية الفكرية ، باعتبارها ضمن أولوياتها لكونها عاملًا مهمًا لتطور الأوضاع الاقتصادية.

كما تقدم الهيئة خدمات في مجال احترام الملكية الفكرية لتعزيز قيمة حماية الحقوق الإبداعية ، حيث أنها تهتم باستقبال الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق سواء كانت شكاوى تخص العلامات التجارية أو انتهاكات حقوق المؤلف وتعمل على سرعة التعامل معها وحلها.

وقد أوضحت التقارير السنوية لقطاع الملكية الفكرية أنه في عام 2023 الماضي تم استقبال 281 بلاغ انتهاك المحتوى الرقمي، بجانب ضبط أكثر من 41 مليون مادة منتهكة لحقوق الملكية الفكرية.

وأشارت الهيئة إلى تنفيذ 1095 جولة ميدانية في مختلف أنحاء المملكة للمنشآت التجارية ، حيث تهدف هذه الجولات للتوعية بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية وأثرها الاقتصادي والاجتماعي والعقوبات في حال التعدي الإبداعات.

ومن أهم الأهداف التي تسعى الهيئة السعودية للملكية الفكرية إلى تحقيقها ما يلي:-

حماية الفكر والإبداع الإنساني وحفظ الحقوق.

تعزيز تنظيم مجالات الملكية الفكرية في السعودية ودعمها وتنميتها وحمايتها والارتقاء بها.

بناء مجتمع يعي أهمية حفظ الحقوق.

بناء بيئة تحترم الملكية الفكرية.

المساهمة في تطوير أساليب العمل.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة تقدم خدمات في مجال احترام الملكية الفكرية لتعزيز قيمة حماية الحقوق الإبداعية ، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق سواء كانت شكاوى تخص العلامات التجارية أو انتهاكات حقوق المؤلف ، كما شددت الهيئة على التصدي للمخالفات الناتجة عن عدم احترام حقوق الملكية الفكرية ، وتضع لها عقوبات صارمة ، بهدف تحقيق أهدافها التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.