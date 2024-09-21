عاجل - زيلينسكي يأمل في لقاء ترامب لعرض "خطة النصر" على روسيا

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يأمل في لقاء المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، عندما يسافر إلى الولايات المتحدة، ليعرض عليه "خطة النصر" الأوكرانية في الحرب ضد روسيا.

وسيحضر زيلينسكي جلسات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويخطط أيضًا للقاء الرئيس الأمريكى جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، في اجتماعات منفصلة في 26 سبتمبر.

وقال زيلينسكي إنه يأمل أيضًا في "لقاء ترامب"، مضيفًا: "من المرجح أن نعقد اجتماعًا، على ما أعتقد، في 26-27 سبتمبر"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي أغسطس الماضي، قال زيلينسكى إنه يريد تقديم خطته إلى بايدن وهاريس وترامب.

وتحدث ترمب وزيلينسكي عبر الهاتف في يوليو الماضي، لكنهما لم يلتقيا وجهًا لوجه منذ فترة ترمب الرئاسية الأولى 2017-2021.

ووصف زيلينسكي "خطة النصر" بأنها "مخطط لكيفية إجبار روسيا على إنهاء حربها دبلوماسيًا"، وقال إنها تعتمد على "قرارات سريعة من جانب الحلفاء الرئيسيين، في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من هذا العام".

وفي مرحلة حرجة من الحرب، يسعى زيلينسكى إلى الحصول على مزيد من الأسلحة والدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي من الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لكييف. ومن المتوقع أن يدعو واشنطن إلى رفع القيود المفروضة على الضربات الصاروخية بعيدة المدى داخل روسيا.

وتستمر القوات الروسية في التقدم ببطء، ولكن بثبات في شرق أوكرانيا، على الرغم من قيام قوات كييف بشن توغل مفاجئ الشهر الماضي في منطقة كورسك الروسية.

وقال زيلينسكي مرارًا إنه لا يوجد بديل لـ "السلام العادل"، واستبعد تجميد الحرب، قائلًا إنه سيؤجل ببساطة "العدوان الروسي"، على حد وصفه.