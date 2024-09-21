مسلسل "ديبو" يواصل تحقيق نجاحه بعد عرض الحلقة الثالثة والرابعة

القاهرة - محمد ابراهيم - مسلسل الرعب الكوميدي “ديبو” نجاحًا هائلًا وإشادات واسعة بعد عرض الحلقة الثالثة والرابعة من العمل، والذي يخوض بطولته محمد أنور، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبدا لوهاب، الذي تدور أحداثه في إطار فانتازي رعب.

واستطاع مسلسل الرعب الكوميدي “ديبو” أن يحقق نجاح كبير منذ عرض أولى حلقاته، والذي انطلق عرضه عبر منصة “يانغو بلاي”.

تفاصيل مسلسل ديبو

مسلسل "ديبو" يتكون من 12 حلقة، ويأخذ العمل طابعًا اجتماعيًا كوميديًا يجمع بين الفكاهة وقصص الحياة اليومية.

أحداث مسلسل “ديبو”



مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.