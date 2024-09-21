فن ومشاهير

كمال أبو راية: الفن لغة دبلوماسية ومصر السبب فى إنشاء القدس

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القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث  الفنان القدير كمال أبو راية أثناء إلقاءه كلمة “ وجودى فى منتدى السلام دليل على أهمية السلام ” 

مستشهدًا بالسنة النبوية “ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا، ويُعْرِضُ هَذَا، وخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ”.

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الفنان القدير كمال أبو راية 

و أردف حديثه “ مصر هى أولى الدول التى شاركت فى السلام وكانت سببًا فى إنشاء القدس لدولة فلسطين والسلام لهم  ” 

و أكد على إن الفن لغة دبلوماسية وإن الفن الهادف مشيرًا للفنانة القديرة سوسن بدر والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز دليلًا على السلام وهذا الفن الهادف يرثى السلام "

 

 

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الفنانة القديرة سوسن بدر والفنان مدحت تيخا 
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الفنانة القديرة سوسن بدر والفنان مدحت تيخا 
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الفنانة القديرة سوسن بدر والفنان مدحت تيخا 

 

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الفنانة القديرة سوسن بدر  

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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