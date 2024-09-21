كمال أبو راية: الفن لغة دبلوماسية ومصر السبب فى إنشاء القدس

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان القدير كمال أبو راية أثناء إلقاءه كلمة “ وجودى فى منتدى السلام دليل على أهمية السلام ”

مستشهدًا بالسنة النبوية “ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا، ويُعْرِضُ هَذَا، وخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ”.

الفنان القدير كمال أبو راية

و أردف حديثه “ مصر هى أولى الدول التى شاركت فى السلام وكانت سببًا فى إنشاء القدس لدولة فلسطين والسلام لهم ”

و أكد على إن الفن لغة دبلوماسية وإن الفن الهادف مشيرًا للفنانة القديرة سوسن بدر والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز دليلًا على السلام وهذا الفن الهادف يرثى السلام "

الفنانة القديرة سوسن بدر والفنان مدحت تيخا

الفنانة القديرة سوسن بدر والفنان مدحت تيخا

الفنانة القديرة سوسن بدر والفنان مدحت تيخا