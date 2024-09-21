حميد الشاعري: 'محمد منير مثلي الأعظم في الغناء وفشلت في التمثيلط'

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث حميد الشاعرى خلال لقائه مع عباس أبو الحسن، في بودكاست حوارات مع عباس، الذي يُعرض على يوتيوب، كشف تاريخه الفنى في التلحين والتوزيع، قائلا: كونت فرقة موسيقية فى ليبيا من المصريين والجزائريين، وكانت سبب فى اكتشاف العديد من النجوم.

تاريخ حميد الشاعري في التلحين والتوزيع

وإضاف حميد الشاعري: وكنت بسمع لـ محمد منير دائمًا من قبل ما أشوفه، ولحنت معه أغانى كثيرة، وكانت فرصة كبيرة بالنسبة لى، فهو مثلى الأعظم فى الغناء حتى الآن، أنا من عشاق السينما الغربية، ومش بتاع تمثيل وفشلت فيه، بدليل إن مفيش أدوار بتترمى عليا كتير.

اخر حفلات حميد الشاعري

ومن ناحية اخري، شارك حميد الشاعري في حفل «كاسيت 90»، الذي أُقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين2024 في دورته الثانية بمدينة العلمين الجديدة، وشهد الحفل توافد جمهور كبير من مختلف الأعمار والجنسيات، واستمر حتى ساعات دوت الخليج الأولى، وشارك في إحيائه عدد كبير من نجوم التسعينيات، أبرزهم: محمد فؤاد وإياب توفيق ومصطفى قمر وخالد عجاج.

وجود أغان من صناعة حميد الشاعري ضمن الأفضل عربيا

ويذكر ان مجلة "rolling ston" الأمريكية العالمية أعلنت عن أفضل 50 أغنية عربية في القرن الـ 21، وضمت القائمة 3 أغاني من صناعة الكابو حميد الشاعري، والذي لقب بـ "رائد موسيقى الجيل"، وهي أغنيات "الليالي" التي تعاون فيها حميد مع النجمة اللبنانية نوال الزغبي، وأغنية "سيدي منصور" التي تعاون فيها مع النجم التونسي صابر الرباعي، وأغنية "الله عليك يا سيدي" التي تعاون خلالها مع المطرب المصري إيهاب توفيق.

اخر اعمال حميد الشاعري

وكان اخر اعمال حميد الشاعري هو مشاركته في أغنية "زحمة الأيام"، والتي ضمت معه نجوم جيل التسعينيات وهم مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعرى، والكليب من اخراج ياسين حسن، وتقول كلماتها: "فى زحمة الأيام.. تتفتفت الأحلام وأرضى بقليل وبعيش.. أنده بصوت مبحوح.. على حلم كان مسموح.. بيعدى مايشوفنيش.. عمر اتسرق مننا فين اللى كانوا هنا راحو خلاص ومفيش.. وبنتظاهر بالرضا ونقول نصيبنا كده مع دنيا مبتديش.. وفى توهة المشوار ياما حلمنا صغار ببطولة فى الحواديت