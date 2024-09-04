نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد توقيع “المركزي السعودي” مذكرة تفاهم مع نظيره التركي..أنشطة بين الرياض وأنقرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أمس الثلاثاء، 3 سبتمبر 2024، النسخة الأولى من مؤتمر "فنتك 24" الدولي، الذي تسعى السعودية من خلاله إلى ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للتقنية المالية. يمتد المؤتمر على مدى ثلاثة أيام في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، ويستهدف جذب أكثر من 26 ألف مشارك، و300 جهة عارضة، و350 مستثمرًا.

البنك المركزي السعودي

على هامش المؤتمر، أعلن البنك المركزي السعودي عبر حسابه الرسمي عن توقيع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي التركي. جاء ذلك وفقًا لما نُشر في الصحف الرسمية، بهدف وضع إطار عمل للتعاون بين الجانبين في مجال أعمال البنوك المركزية.

اتفاقية التعاون بين البنكين المركزيين

تمت مراسم التوقيع بحضور الأستاذ أيمن بن محمد السياري، محافظ البنك المركزي السعودي، والدكتور فاتح كرهان، محافظ البنك المركزي التركي. وتهدف مذكرة التفاهم إلى:

تعميق العلاقات وتعزيز التعاون بين الجانبين.

التعاون في مجال أعمال البنوك المركزية.

تعزيز الاستقرار المالي والتقنيات المالية.



مؤتمر فنتك بالرياض

يستضيف مؤتمر "فنتك 24" مجموعة من الهيئات مثل برنامج تطوير القطاع المالي، البنك المركزي السعودي "ساما"، هيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، بتنظيم مشترك من "فنتك السعودية"، وتحالف المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة إنفورما العالمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري. من المقرر أن يصبح فنتك 24 مؤتمرًا سنويًا وأحد أكبر ملتقيات التقنية المالية في آسيا وأوروبا وشمال إفريقيا، حيث يقدم 175 ساعة من المحتوى المتخصص بإشراف مجموعة من الخبراء، مما يجعله منافسًا بارزًا لأفضل مؤتمرات التقنية المالية في العالم.