حقيقة بدء تطبيق نظام الويكند الجديد بالمملكة باقتصار الدوام الحكومي على 4 أيام فقط أسبوعيًا

أحمد جودة - القاهرة - إشاعة أم صدق؟!

تناولت الأخبار مؤخرًا تقارير عن صدور قرار وزاري من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن تطبيق نظام الويكند الجديد في المملكة اعتبارًا من سبتمبر. وقد أشار البعض إلى أن هذا القرار يتضمن تقليص أيام العمل إلى أربعة أيام فقط، بموافقة من خادم الحرمين الشريفين، على أن تتضمن الإجازة الأسبوعية أيام الخميس والجمعة والسبت. ولكن الوزارة أوضحت في بيان رسمي تفاصيل دقيقة حول هذا الموضوع.

تفاصيل دراسة نظام الويكند الجديد

ينص نظام الويكند الجديد على تعديل ساعات العمل اليومية للموظفين في القطاعين المدني والعسكري، مع تقليص أيام الدوام إلى أربعة أيام فقط. يتم منح الموظفين إجازة أسبوعية تمتد من الخميس إلى السبت. ورغم ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن هذا النظام لا يزال قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه حتى الآن.

التحديثات الأخرى

موعد صرف الرواتب لشهر سبتمبر: أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف رواتب موظفي القطاعين المدني والعسكري لشهر سبتمبر ليكون يوم الخميس 26 سبتمبر 2024، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر، بسبب تزامن يوم الصرف الرسمي مع عطلة نهاية الأسبوع.

نظام الدوام المرن: بدأ تطبيق نظام الدوام المرن في إدارة مكة المكرمة، حيث يتيح النظام للموظفين البدء في فترة مرنة بين الساعة السابعة صباحًا والثامنة والنصف، مع الالتزام بساعات العمل اليومية البالغة 7 ساعات، بهدف تعزيز إنتاجية الموظفين.